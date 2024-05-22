جامعة أسيوط تكرم وفد "بيتاجورسك الروسية" في ختام زيارتهم

كرم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الوفد الطلابي الروسي من جامعة بيتاجورسك الحكومية بروسيا الاتحادية، في ختام زيارتهم العلمية والثقافية لجامعة أسيوط، وإتمام البرنامج التدريبي المكثف لتعليم اللغة العربية، والتاريخ، والثقافة الإسلامية، والتي امتدت على مدار شهر ونصف.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف النقيب المشرف على مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة، ومنسق العلاقات بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية.



وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد المنشاوي بالوفد الطلابي الروسي، وأعرب عن سعادته بمشاركتهم فرحة هذا التكريم، متمنيًا أن تكون فترة دراستهم بجامعة أسيوط مفيدة، ومثمرة على المستوى العلمي، والثقافي، وتحمل لهم الكثير من الذكريات الطيبة.



التبادل الطلابي فرصة حقيقية لتقديم صورة ذهنية إيجابية كقوة ناعمة لمصر



وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن التبادل الطلابي يُعد فرصة حقيقية لتقديم صورة ذهنية إيجابية كقوة ناعمة لمصر، وفرصة لتفاعل الشباب المصري مع الشباب من جميع أنحاء العالم، وتبادل الأفكار، والمعارف، والخبرات في مجالات مختلفة، وتعزيز التفاهم العالمي على المستوى الشبابي، وتوطيد أواصر التعاون العلمي، والثقافي؛ في ضوء توجيهات القيادة السياسية.



وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي خلال لقائه بالوفد الطلابي الروسي، أن جامعة أسيوط تتميز بعلاقات وثيقة مع الجامعات الروسية على مدار السنوات السابقة، وشهدت تبادل الكثير من الوفود الطلابية من الجامعات الروسية، وذلك لقضاء فترات دراسية؛ لتعلم اللغة العربية، ولتحقيق التواصل الحضاري، والثقافي بين الشعبين المصري، والروسي، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم، والرعاية العلمية، والثقافية، والاجتماعية؛ لضيوفها من الطلاب الوافدين إليها؛ ضمن زيارتهم العلمية، والثقافية المتنوعة.



ضم الوفد؛ السيدة ميلينا معلمة اللغة الروسية، و10 من طلاب العلاقات الدولية والترجمة بجامعة بيتاجورسك، وشارك بالحضور الدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والأستاذ طاهر حسن رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جامعة أسيوط، والأستاذ غريب خيري مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.



وأشار الدكتور عاطف النقيب، إلى أن جامعة أسيوط قد استقبلت الوفد الطلابي من جامعة بيتاجورسك برئاسة: الدكتور دينيس ميرجورود مشرف الوفد، وميلينا معلمة اللغة الروسية، و10 طلاب من كلية العلاقات الدولية والترجمة بجامعة بيتاجورسك؛ وذلك لتعليم اللغة العربية، والتعريف بالحضارة، والمكانة المصرية، والثقافة الإسلامية، وذلك من خلال برنامج ثقافي، وعلمي مكثف، إلى جانب زيارة أهم المعالم الأثرية بمحافظات أسيوط، والقاهرة، والجيزة.



وفي كلمتها نيابة عن أعضاء الوفد الطلابي، أعربت السيدة ميلينا عن سعادتها البالغة بتلك الزيارة، وما وفرته الجامعة من حسن استقبال، وضيافة للوفد، مؤكدة ما تتمتع به جامعة أسيوط من سمعة متميزة، ومكانة علمية مرموقة بين الجامعات؛ مما يجعل التعاون معها مثمرًا، ومفيدًا في مختلف المجالات.



وقدم أعضاء الوفد إلى الدكتور أحمد المنشاوي، هدية تذكارية والتي ترمز إلى الثقافة، والحضارة الروسية، وأهدى رئيس الجامعة طلاب الوفد؛ شهادات تقدير، وهدايا تذكارية.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع