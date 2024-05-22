محافظ أسيوط يشهد ختام الأنشطة الكشفية بالمنتدى الرياضي بمدينة أسيوط الجديدة

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، ختام الأنشطة الكشفية بالمنتدي الرياضي بمدينة أسيوط الجديدة، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بمشاركة 25 فريق جوالة ممثلين لمراكز شباب المحافظة.

جاء ذلك بحضور أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والمهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندس علي محمد نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وعادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، ومسئولي نشاط الكشافة والجوالة بمديرية الشباب والرياضة.

حيث بدأت الفعاليات بتفقد المحافظ ومرافقوه للمعسكر الكشفي لفرق مراكز الشباب وشاهد تجهيزات الفرق المشاركة في إقامة الخيام وأماكن الإقامة للفرق وكل ما يلزم المعسكر من تجهيزات وأعمال فنية تم تدريب الشباب عليها ضمن أنشطة الجوالة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بكافة مراكز الشباب بالمحافظة.

نشاط الجوالة يمثل عصب الأنشطة التنموية للشباب

وأشاد محافظ أسيوط، بنشاط الجوالة الذي يمثل عصب الأنشطة التنموية للشباب وصافح شباب المعسكر واستمع إلى شرح من قادة الفرق لأهم الأعمال التي تم تنفيذها بالمعسكر والتقط الصور التذكارية معهم، موجهًا لهم الشكر على المجهود المبذول متمنيًا لهم الفوز في المنافسات بين الفرق المشاركة في ختام الأنشطة الكشفية.

وقال اللواء عصام سعد، أن ختام الأنشطة الكشفية هو رسالة للشباب كافة من أجل ممارسة كافة الأنشطة الرياضية للحفاظ على لياقتهم البدنية والبعد عن كل ما يضر بصحتهم ومستقبلهم، مشيدًا بتفاعل العديد من الجهات لنشر الرياضة وغرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء والشباب من خلال الأنشطة المنفذة مقدمًا الشكر لجهاز مدينة أسيوط الجديدة ومديرية الشباب والرياضة على تنظيمهم الفعاليات التي يضم العديد من الأنشطة التي تساعد على تكوين الشخصية الإيجابية لدى الشباب.

ووجه المحافظ، كلمة للشباب حثهم فيها على ممارسة مختلف الأنشطة والفنون والرياضة وتوجيه ‏طاقاتهم لما هو مفيد ونافع لأنفسهم وبلدهم، مؤكدًا دعمه الكامل واستمرار التعاون لتنفيذ مثل هذه الأنشطة في الفترة المقبلة في ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالشباب وممارستهم للرياضة وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي وغرس الثقافات النافعة والقيم المجتمعية الراسخة كالولاء و‏الانتماء من خلال برامج توعوية وتثقيفية للنشيء التي تساعد على تنميتهم وخلق جيل جديد واعٍ قادر على البناء والتنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030.

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