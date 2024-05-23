الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "صحة أسيوط" يُراجع المخزون الاستراتيجي من الأدوية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، مرور مفاجئ على إدارة الصيدلة، ومخازن الأدوية؛ للتأكد من انتظام سير العمل، وتوافر المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوزيعها بناء علي الخطة الموضوعة على منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وفقًا للإحتياج ومؤشرات الأداء.


رافق وكيل الوزارة خلال الجولة، الدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجيه ودكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.


وكان في استقبالهم دكتورة سمر الألفي مدير عام الإدارة العامة للصيادلة باسيوط كما تابع وكيل الوزارة ومرافقوه الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة لسداد وصرف المخصصات المالية لمستحقيها من الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية.


توافر الكميات اللازمة للعمل خلال الفترة القادمة


هذا بالإضافة إلى استخراج أوامر الدفع لهم، قبل الانتهاء من الحساب الختامي للسنة المالية، والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل.


كما وجه وكيل الوزارة مدير عام الشئون المالية والإدارية، بمتابعة الحسابات الختامية بالوحدات الحسابية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسيوط، والتأكد من سداد المستحقات المالية لكافة الشركات المتعاملة مع منافذ تقديم الخدمة بالقطاع الصحي بالمحافظة.


وخلال جولته قام وكيل وزارة الصحة بأسيوط بالتأكد من مراجعة كافة المخصصات المالية للشركات المتعددة الموردة للمستلزمات الطبية والوقائية، وأدوية الطوارئ، والأشربة، والأقراص، والمحاليل، والخيوط، والسرنجات، والأمبولات، وتنظيم الأسرة، مع التأكد من توافر الكميات اللازمة للعمل خلال الفترة القادمة.

وكذا التأكد من عدم وجود أي أصناف راكدة، مع تكليف مديرة إدارة الإمداد الدوائي بوضع خطة لتحليل نسب استهلاك الأصناف المختلفة، وفقًا لمعدلات الاستخدام بالمنافذ، وتردد متلقي الخدمة عليها، مع متابعة توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخزن الإقليمي قبل إنتهائها بوقت كافي.

الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إدارة الصيدلة ومخازن الأدوية وتوافر المخزون الإستراتيجي من الأدوية منافذ تقديم الخدمة الطبية دكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة

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