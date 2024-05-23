حصاد المساحة المنزرعة بالقمح بأسيوط وتوريد 153 ألف طن قمح بالشون والصوامع

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة من القمح لهذا العام على مستوى المحافظة والتي تبلغ بـ 174 ألف و757 فدان مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد بمختلف المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شون وصومعة وهنجر ومركز تجميع بنطاق المحافظة بلغ ما يزيد عن 153 ألف طن قمح حتى اليوم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات ومواصلة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم في 30 أغسطس 2024.

وأكد المحافظ أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة ومتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى لافتًا إلى حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًا لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم.

وناشد محافظ أسيوط جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوي المواطنين

ووجه اللواء عصام سعد مسئولي التموين والزراعة بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع والمراجعة الدورية لعملية التوريد للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظًا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة مشيرًا إلى أن مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرفة العمليات والأزمات المركزية تتابع عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

من جانبه أوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 40399 طن و808 كجم بشون البنك الزراعي المصري و38935 طن و741 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 50859 طن و288 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و15667 طن و470 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و7434 طن و279 كجم انتاج التقاوي /شركات منتجة ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 153296 طن و586 كجم قمح.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على ارقام غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.