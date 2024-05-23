الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط يوقع بروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات لتطوير مدرستين ووحدة صحية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وقع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لرفع كفاءة وتطوير مدرسة ووحدة صحية بحي غرب أسيوط بتمويل من جهاز المشروعات من خلال منحة بنك الاستثمار الأوروبي قدرها 10 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم.

حضر البروتوكول إيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس مصطفى عبدالفتاح رئيس فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط.

تنفيذ برامج تطوير ورفع كفاءة المنشآت التعليمية

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية تنفيذ برامج تطوير ورفع كفاءة المنشآت التعليمية والوحدات الصحية بالمحافظة استكمالًا لجهود الدولة في النهوض بقطاعي الصحة والتعليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن ما شهدته مصر تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة الداعمة لكافة المشروعات القومية والخدمية والتنموية الجارى تنفيذها لصالح المواطن ورفعة شأنه يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوقًا.

وأضاف أن التعليم قبل الجامعي يعد من أهم القطاعات التي حظيت بإهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لإعداد كوادر قادرة على مواكبة تغيرات العصر الحديث ومواجهة تحديات المستقبل بإعتباره أحد المحاور المهمة للجمهورية الجديدة.

وشهدت العشر سنوات الماضية إنشاء عدد ضخم من المدارس ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل كثافة الفصول حيث بلغ إجمالي المدارس التي تم تنفيذها واستلامها حتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 491 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7658 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 مليون جنيه كما يجري حاليًا إنشاء وطرح ما يقرب من 29 مدرسة أخرى في خطة هيئة الابنية التعليمية بإجمالي 412 فصل دراسي ليصبح إجمالي المدارس التي تم بناءها وإستلامها والمدارس الجاري تنفيذها 520 مدرسة بإجمالي 8070 فصل دراسي بتكلفة تبلغ 2 مليار و435 مليون.

وأوضح إيهاب عبدالحميد، أن البروتوكول يستهدف تطوير ورفع كفاءة عدد 2 مدرسة بحي غرب هما "مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية ومدرسة الجلاء الاعدادية بحي غرب بالإضافة إلى وحدة صحة خامس بحي غرب على أن يتم اسناد أعمال تطوير ورفع كفاءة المدرستين عن طريق هيئة الابنية التعليمية وتطوير ورفع كفاءة وحدة صحة خامس عن طريق مديرية الاسكان.

وأضاف المهندس مصطفى عبدالفتاح، أن هيئة الأبنية التعليمية ستتولى أعمال تطوير ورفع كفاءة المدرستين ضمن خطة الهيئة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت التعليمية بالمحافظة وفقًا لمعايير الجودة التي تطبقها الهيئة في أعمالها، مشيدًا بدعم الوزير المحافظ لمشروعات الهيئة التي تمت ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لرفع كفاءة وتطوير مدرسة ووحدة صحية بحي غرب أسيوط منحة بنك الاستثمار الأوروبي رؤية مصر 2030

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