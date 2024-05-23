التفاصيل الكاملة.. موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2024

‏يتساءل العدد كبير من الأمهات والطالبات والطلبة عبر محرك البحث ‫جوجل‬ عن التفاصيل الكاملة عن موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي خاصة أن الصف الرابع الابتدائي انتهى من أداء الامتحانات الخاصة به منذ فترة لذا ينتظر الأهالي التفاصيل المتعلقة بموعد النتيجة والإعلان عنها.

‏ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة والمتعلقة ‏ن عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي وذلك من خلال تسجيل رقم الجلوس فقط حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها في صدقة الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 20 24 وذلك عقب بانتهاء الطلبة والطالبات من أداء امتحانات آخر العام ووهم الآن في انتظار الحصول على النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني للعام الدراسي 2024/2024 سيكون بعد انتهاء امتحانات صفوف النقل في جميع المحافظات المصرية، وذلك في غضون أسبوعين من يوم 25 مايو 2024.

الألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

يتم إعلان نتيجة طلاب 4 ابتدائي 2024 من خلال عدة ألوان كل لون يشير إلى مستوى الطالب التعليمي والتي جاءت كما يلي:-

اللون الأحمر: يشير إلى ضعف مستوى الطالب الدراسي وعدم اكتساب المهارات المطلوبة حيث تتراوح درجاته من 1 - 50 درجة.

اللون الأصفر: يشير إلى أن الطالب بحاجة إلى الدعم للحصول على المعرفة المطلوبة حيث تتراوح درجاته من 50 - 65 درجة.

اللون الأخضر: يشير إلى أن الطالب يمتلك المعارف والمهارات المطلوبة حيث تتراوح درجاته من 56 - 85 درجة.

اللون الأزرق: يشير إلى أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المهارات والمعارف المطلوبة حيث تتراوح درجاته من 85 - 100 درجة.

طريقة الحصول على النتيجة من خلال الاتي:

ويمكنك الوصول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي

ثم الاستعلام عن نتيجة الامتحانات من خلال الخطوات التالية:

اختر المرحلة التعليمية (ابتدائي / إعدادي).

اختر الفصل الدراسي (ثاني).

أدخل الرقم القومي للطالب.

اضغط على زر "بحث".

ستظهر نتائج الطالب على الشاشة.

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