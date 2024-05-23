رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024: الاستعلام خطوة بخطوة

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الصف الثاني الاعدادي حول النتيجة بالخطوات، وبعد إعلان النتائج، من حق الطالب التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، إذ يتاح للطالب في صفوف النقل التقدم بطلب تظلم على النتيجة في الإدارة التعليمية التابع لها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024 إلكترونيًا عبر موقع بوابة التعليم الأساسي وبوابة نتائج الطلاب.

في هذا الموضوع، نستعرض خطوات الاستعلام عن النتيجة بالتفصيل:

الخطوة الأولى: الدخول إلى الموقع الإلكتروني

بوابة التعليم الأساسي: https://eduserv.cairo.gov.eg/

بوابة نتائج الطلاب: https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

الخطوة الثانية: اختيار نتائج الصف الثاني الإعدادي

من القائمة الرئيسية، اختر "نتائج الامتحانات".

حدد "المرحلة الإعدادية" من نوع المرحلة الدراسية.

اختر "الصف الثاني الإعدادي" من قائمة الصفوف الدراسية.

الخطوة الثالثة: إدخال بيانات الطالب

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص.

تأكد من صحة الرقم المدخل.

اضغط على زر "البحث".

الخطوة الرابعة: عرض النتيجة

ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة، تشمل الدرجات في جميع المواد الدراسية.

يمكن طباعة النتيجة أو حفظها كملف PDF.

ملاحظات مهمة:

تأكد من كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح، حيث لا يمكن الاستعلام عن النتيجة برقم خاطئ.

في حال واجهت أي مشكلة في الاستعلام عن النتيجة، يمكنك التواصل مع خدمة الدعم الفني للموقع الإلكتروني.

نتمنى لجميع طلاب الصف الثاني الإعدادي النجاح والتوفيق!

بالإضافة إلى ذلك، إليك بعض النقاط الإضافية حول نتائج الصف الثاني الإعدادي:

تمّ تصحيح الامتحانات وتدقيقها بدقة لضمان صحة النتائج.

سيتم نشر نتائج جميع محافظات مصر في نفس الوقت.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور مراجعة النتائج والتأكد من صحتها.

في حال وجود أي ملاحظات على النتيجة، يمكن للطالب التقدم بطلب إعادة تصحيح الامتحان.

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