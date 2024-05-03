انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا بنسبة 0.1%

تشهد أسعار أوقية الذهب العالمية تذبذباً خلال تداولات اليوم الجمعة، وذلك في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي.

وتقبل أسعار الذهب على تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن فقدت الدعم من التوترات الجيوسياسية وانتقل التركيز إلى مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وسجل سعر أوقية الذهب العالمية انخفاضاً طفيفاً اليوم بنسبة 0.1%، لتسجل أدنى مستوى عند 2297 دولار للأوقية، بينما افتتحت جلسة اليوم عند 2303 دولار للأوقية. يأتي هذا بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.7%، حيث سجل أدنى مستوى عند 2285 دولار للأوقية.

وأرجع التحليل الفني لشركة جولد بيليون أسباب الانخفاض في أسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين إلى تلاشي المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية وإعادة التسعير بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم الأعلى من المتوقع التي صدرت مؤخرًا عن الاقتصاد الأمريكي، مما تسبب في ضعف الذهب.

وتوقع التحليل الفني أن تؤثر بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الجمعة على توقعات أسعار الفائدة، وأن أي علامات مستمرة على القوة في سوق العمل ستمنح البنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الأمريكي من خسائره خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل أدنى مستوى له منذ 3 أسابيع، وذلك في ظل تغير تسعير الأسواق التي كانت تتوقع أن يشير البنك الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت ما، ولكن رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول صرح بعكس ذلك، مما أدى إلى تأثير سلبي على مستويات الدولار الأمريكي.

ومن الملاحظ أن الدولار الأمريكي في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي كبير، وهو الأمر الذي يحد من فرص الهبوط بالنسبة لأسعار الذهب المستمرة في التداول حول المستوى 2300 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ شهر عند 2281 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي.

ويجد الذهب الدعم من استمرار ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية. فخلال شهر مارس الماضي، قامت البنوك المركزية العالمية بعمليات شراء صافية بمقدار 16 طنًا من الذهب، وفقًا لمجلس الذهب العالمي. وكانت البنوك المركزية للأسواق الناشئة هي المشترون الرئيسيون.