بمشاركة محاربي السرطان.. شاطىء جزيرة الذهب يستقبل احتفالية عيد الربيع بالاسكندرية

احتفلت مبادرة خليك إيجابي تحت رعاية التحالف الوطني بـ الإسكندرية، بأعياد الربيع مع أبطال السرطان وذويهم على شاطئ جزيرة الذهب.

وشهد الحفل فقرات فنية متنوعة شملت "مسرح عرائس، وماسكات، ودي جي، ورسم على الوجوه، وعروض غنائية بالإضافة إلى فقرة التنورة.

وفي هذا السياق، قال رامي يسري، رئيس جمعية "خليك إيجابي" وعضو التحالف الوطني بالإسكندرية، إن مصر تحتفل بالربيع في مدينة السعادة الإسكندرية اليوم بكرنفال كبير وذلك من خلال فعاليات متنوعة تشمل مارثون، ومعارض للنباتات، ومعارض للأسر المنتجة، وحفل كبير نظمته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشاطئ ستانلي بمشاركة جميع المديريات ومؤسسات المحافظة.

وأكد “يسري” أن الإسكندرية تشهد طفرة كبيرة في العمل التطوعي، حيث تم تنظيم فعاليات اليوم لمحاربي السرطان بمشاركة متطوعين من جمعية "خليك إيجابي" ومن فريق شباب الإسكندرية التطوعي وفريق متطوعي YV.

مهرجان "إسكندرية تحارب السرطان"

وأوضح “يسري” أن الحفل يأتي ضمن فعاليات مهرجان "إسكندرية تحارب السرطان" الذي تم تدشينه في فبراير الماضي ويستمر حتى اليوم، برعاية ودعم النائب إيهاب زكريا، منسق عام التحالف الوطني بالإسكندرية.

وقال النائب إيهاب زكريا إن فعاليات "إسكندرية تحارب السرطان" وصلت إلى أكثر من 100 فعالية، بمشاركة أكثر من 87 جمعية ومؤسسة بالإسكندرية. وشهدت هذه الفعاليات مجموعة كبيرة من الندوات والمؤتمرات والحفلات وزيارات المستشفيات، بالإضافة إلى الأمسيات الرمضانية والأفكار الجماعية طوال شهر رمضان.

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