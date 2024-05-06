شواطئ الإسكندرية ترفع الراية الحمراء في وجه المصطافين: احذروا نزول البحر (فيديو)

رفعت شواطىء الإسكندرية الرايات الحمراء تزامنا مع احتفالات أعياد الربيع "شم النسيم"، محذرة المصطافين من نزول البحر.

ورصدت “الدستور” في بث مباشر من على شاطئ استانلي إقبالا ملحوظا، حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقي والغربي منذ صباح اليوم.

واستعدت الشواطئ لاستقبال الرواد بتجهيز منظومة الإنقاذ ورفع كفائتها وكذلك صيانة أبراج المراقبة، واستكمال أعمال الشاطئ مع استمرار التحذير من نزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد ستره الإنقاذ والتشديد على تواجد

كافة الغطاسين والمنقذين فى أماكنهم، وكذلك الخط العائم والذى يحدد المساحة الآمنة بالشاطئ، مع التأكد من تواجد الكاميرات والتى تستخدم فى مراقبة الشاطئ وضمن منظومة الإنقاذ جاهزية وحدات الإسعاف.