سعر جرام الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي والدولار الأمريكي

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الاربعاء 8مايو 2024 في السعودية بالريال السعودي والدولار خلال الساعات الماضية، تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 جرامات، حتي واحد كيلوجرام، وبلغ سعر سبيكة اونصة الذهب اليوم في السعودية 8،840.07 ريال سعودي بما يعادل 2،357.35 دولار امريكي.

سعر جرام الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب في السعودية، عيار 24 نحو279.19 ريال سعودي بما يعادل 74.45 دولار امريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22 نحو 255.92 ريال سعودي بما يعادل 68.25 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 244.29 ريال سعودي بما يعادل 65.14 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 نحو 209.39ريال سعودي بما يعادل 55.84 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 نحو 162.86 ريال سعودي بما يعادل 43.43 دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

سجلت سبيكة ذهب 1 جرام في السعودية 307.11 ريال سعودي بما يعادل 81.90 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام في السعودية 732.87 ريال سعودي بما يعادل 195.43 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 5 جرام في السعودية 1،451.79 ريال سعودي بما يعادل 387.14 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام في السعودية 2،870.07 ريال سعودي بما يعادل 765.35 دولار امريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 20 جرام في السعودية 5،701.06 ريال سعودي بما يعادل 1،520.28 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 50 جرام في السعودية 14،154.94 ريال سعودي بما يعادل 3،774.65 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام في السعودية 28،254.04 ريال سعودي بما يعادل 7،534.41 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو في السعودية 281،144.47 ريال سعودي بما يعادل 74،971.86دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو في السعودية 140،823.50 ريال سعودي بما يعادل 37،552.93 دولار أمريكي.