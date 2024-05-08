الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي والدولار الأمريكي

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر  الذهب اليوم  الاربعاء 8مايو 2024 في السعودية بالريال السعودي والدولار خلال الساعات الماضية، تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 جرامات، حتي  واحد كيلوجرام، وبلغ سعر سبيكة اونصة  الذهب اليوم في السعودية 8،840.07 ريال سعودي بما يعادل  2،357.35    دولار امريكي.

txt

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

سعر جرام الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب في السعودية، عيار 24 نحو279.19 ريال سعودي بما يعادل 74.45 دولار امريكي. 

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22 نحو 255.92 ريال سعودي بما يعادل 68.25 دولار أمريكي. 

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 244.29  ريال سعودي بما يعادل  65.14 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 نحو 209.39ريال سعودي بما يعادل 55.84 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 نحو 162.86 ريال سعودي بما يعادل 43.43 دولار أمريكي. 

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى وبالدولار

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب المصرى يثبت عند 3100 جنيه رغم صعود الأسعار العالمية

سعر سبيكة الذهب في السعودية

سجلت سبيكة ذهب 1 جرام في السعودية  307.11  ريال سعودي بما يعادل 81.90  دولار أمريكي. 

سجلت سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام في السعودية 732.87 ريال سعودي بما يعادل  195.43 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 5 جرام في السعودية  1،451.79 ريال سعودي بما يعادل 387.14 دولار أمريكي. 

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام في السعودية 2،870.07 ريال سعودي بما يعادل 765.35 دولار امريكي. 

سجلت سبيكة الذهب اليوم 20 جرام في السعودية 5،701.06 ريال سعودي بما يعادل 1،520.28 دولار أمريكي. 

سجلت سبيكة الذهب اليوم 50 جرام في السعودية 14،154.94 ريال سعودي بما يعادل 3،774.65  دولار أمريكي. 

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام في السعودية  28،254.04 ريال سعودي بما يعادل 7،534.41 دولار أمريكي. 

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو في السعودية  281،144.47  ريال سعودي بما يعادل 74،971.86دولار أمريكي. 

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو في السعودية 140،823.50  ريال سعودي بما يعادل 37،552.93 دولار أمريكي. 

الذهب السعودية سعر جرام الذهب سبيكة اونصة الذهب دولار أمريكي سعر سبيكة اونصة سعر جرام الذهب في السعودية

مواد متعلقة

بورصة الذهب اليوم وأسعار الذهب للبيع والشراء 29-1-2024.. تفاصيل

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم السبت 27 يناير 2024

سعر السبائك الذهبية | أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-1-2024

للبيع والشراء.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 22-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

أخر تحديث لحظي للأسعار.. سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24

سعر الذهب اليوم الأحد 21-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 15-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

تخطى 2800 جنيه.. أخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 18

الأكثر قراءة

عاجل| القاهرة الإخبارية: بريطانيا تطرد الملحق العسكرى الروسى من لندن

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

القاهرة الإخبارية: اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة فى مجمع الشفاء الطبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

رسميًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة