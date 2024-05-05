الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي والدولار

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر  الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2024 في السعودي بالريال السعودي والدولار خلال الساعات الماضية، تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 جرامات، حتي  واحد كيلوجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية وزن الـ10جرام 2،853.08  ريال سعودي بما يعادل 760.82 دولار. 

سعر جرام الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب في السعودية، عيار 24 نحو 277.54 ريال سعودي بما يعادل        74.01 دولار امريكي. 

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22 نحو 254.41 ريال سعودي بما يعادل 67.84 دولار أمريكي. 

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 242.85  ريال سعودي بما يعادل 64.76 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 نحو 208.15 ريال سعودي بما يعادل 55.51 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 نحو 161.90ريال سعودي بما يعادل 43.17 دولار أمريكي. 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية تواصل الاستقرار وهذا آخر تحديث لعيار 21

تراجع أسعار الذهب 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال أسبوع

سعر سبيكة الذهب في السعودية

سجلت سبيكة ذهب 1 جرام في السعودية 305.29 ريال سعودي بما يعادل 81.41 دولار أمريكي. 

سجلت سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام في السعودية 728.54 ريال سعودي بما يعادل 194.28 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 5 جرام في السعودية 1،443.19 ريال سعودي بما يعادل 384.85 دولار أمريكي. 

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام في السعودية 2،853.08 ريال سعودي بما يعادل 760.82 دولار امريكي. 

سجلت سبيكة الذهب اليوم 20 جرام في السعودية 5،667.31 ريال سعودي بما يعادل 1،511.28 دولار أمريكي. 

سجلت سبيكة الذهب اليوم 50 جرام في السعودية 14،071.14ريال سعودي بما يعادل 3،752.30 دولار أمريكي. 

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام في السعودية 28،086.76 ريال سعودي بما يعادل 7،489.80 دولار أمريكي. 

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو  في السعودية 279،479.94 ريال سعودي بما يعادل 74،527.98 دولار أمريكي. 

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو في السعودية 139،989.75 ريال سعودي بما يعادل 37،330.60 دولار أمريكي. 

سعر الذهب الريال السعودي السعودية سعر جرام الذهب سعر سبيكة الذهب سعر جرام الذهب في السعودية سعر سبيكة الذهب في السعودية

الأكثر قراءة

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان.. بكى فى رسالة صوتية على الهواء

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة بالقدس.. إغلاق وتفكيك معدات تصوير

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

ألعاب الموت تحصد أرواح الأطفال.. حادث ملاهى أكتوبر ليس الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يواصل جهوده لعرقلة المفاوضات مع حماس

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل