سعر جرام الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي والدولار

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2024 في السعودي بالريال السعودي والدولار خلال الساعات الماضية، تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 جرامات، حتي واحد كيلوجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية وزن الـ10جرام 2،853.08 ريال سعودي بما يعادل 760.82 دولار.

سعر جرام الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب في السعودية، عيار 24 نحو 277.54 ريال سعودي بما يعادل 74.01 دولار امريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 22 نحو 254.41 ريال سعودي بما يعادل 67.84 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 242.85 ريال سعودي بما يعادل 64.76 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 18 نحو 208.15 ريال سعودي بما يعادل 55.51 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب في السعودية عيار 14 نحو 161.90ريال سعودي بما يعادل 43.17 دولار أمريكي.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

سجلت سبيكة ذهب 1 جرام في السعودية 305.29 ريال سعودي بما يعادل 81.41 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام في السعودية 728.54 ريال سعودي بما يعادل 194.28 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 5 جرام في السعودية 1،443.19 ريال سعودي بما يعادل 384.85 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام في السعودية 2،853.08 ريال سعودي بما يعادل 760.82 دولار امريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 20 جرام في السعودية 5،667.31 ريال سعودي بما يعادل 1،511.28 دولار أمريكي.

سجلت سبيكة الذهب اليوم 50 جرام في السعودية 14،071.14ريال سعودي بما يعادل 3،752.30 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام في السعودية 28،086.76 ريال سعودي بما يعادل 7،489.80 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو في السعودية 279،479.94 ريال سعودي بما يعادل 74،527.98 دولار أمريكي.

سجلت سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو في السعودية 139،989.75 ريال سعودي بما يعادل 37،330.60 دولار أمريكي.