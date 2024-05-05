الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ورغبة الكثيرين في شراء مشغولات ذهبية، حيث تراجع  الذهب في بداية التعاملات اليوم، إذ سجل عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضا بقيمة 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم الاحد 5 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم الاحد 5 مايو 2024، حوالي 3525.75 جنيها للبيع و3502.75 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3085 جنيها للبيع و3065.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2644.00 جنيها للبيع و2627.25 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2056.75 جنيه للبيع 2043.25 للشراء  وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3232.00 جنيه للبيع 3211.00 جنية للشراء.

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تراجع جديد فى سعر الذهب بمصر اليوم الأحد 5 مايو 2024

 

أسعار الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية  2310.10 دولار للأوقية وسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2301.89 دولار.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 2024/5/5

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 5 مايو 2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل  الجنيه عيار 21 اليوم الاحد 5  مايو في مصر نحو 3085 جنيها للبيع و3065 جنيه للشراء.

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تراجع جديد فى سعر الذهب بمصر اليوم الأحد 5 مايو 2024

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