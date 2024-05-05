تراجع أسعار الذهب 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، مساء أمس السبت، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.5% في تعاملات الأسبوع المنتهي، مساء الجمعة الماضي، بفعل تقلص التوقعات بالخفض المبكر لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية، ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث المستمر للأسعار.

15 جنيها تراجعا في أسعار الذهب

أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3085 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 36 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2301 دولار.

أسعار عياري 24 و18



وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3526 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2644 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2057 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24680 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3085 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وكانت أسعار الذهب بالبورصة أعلى من السعر العالمي خلال الفترة الماضية، ومع ضبط الحكومة سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، تراجع سعر الذهب بالسوق المحلية بنسبة 30%، وأصبح السعر المحلي متوافقا نسبيًا مع السعر العالمي، بل إنه أقل من السعر العالمي بنحو 24 جنيهًا، وذلك مع توجه تجار الذهب الخام للتصدير.

وأوضحت التوقعات بأن تنحصر الرغبات الشرائية في سوق الذهب حاليًا، في عملاء يشترون بغرض الادخار وحفظ قيمة الأموال، وآخرون يشترون بغرض المضاربات، وتحقيق أرباح سريعة، مع خلال البيع والشراء في أوقات محددة.

ويعد سعر الأوقية بالبورصة العالمية هو العامل المؤثر في الأسعار بالسوق المحلية حاليًا، مع الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار، وتراجع الطلب.

وفي سياق متصل، توقع بنك أوف أمريكا أن يتجه الفيدرالي الأمريكي لتخفيص أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، على أن يحدث التخفيض اللاحق بمقدار 0.25 نقطة مئوية أربع مرات في عام 2025، مع استقرار سعر الفائدة النهائي بين 3.5% و3.75% بحلول منتصف عام 2026.