الجمعة 03 مايو 2024
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اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة يشيد بتعاون مؤسسات الدولة العامة والخاصة لزيادة الخدمات المجتمعية

أيمن العشرى رئيس
أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية

أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أهمية زيادة تعاون المؤسسات العامة والخاصة بالدولة لزيادة الدور المجتمعي وتوفير خدمات مجتمعية متنوعة للمواطنين.

وتم تكريم عدد من مؤسسات الدولة التي تعمل في خدمة المجتمع وتتعاون مع محافظة القاهرة في رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، بمناسبة الاحتفالية التي نظمتها المحافظة تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة. وتم تكريم 42 طالبا وطالبة من مراحل التعليم المختلفة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية، بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم، والأوقاف بديوان عام المحافظة.

وأكد أيمن العشري أهمية الدور المجتمعي للمؤسسات الخاصة طوال العام، خاصة خلال المواسم مثل شهر رمضان المبارك. وأشاد "العشري" بزيادة التعاون بين مؤسسات الدولة العامة والخاصة من أجل تقديم خدمات مجتمعية تفيد المواطن، مؤكدًا أن هذا الأمر يحظى بالاهتمام في مجموعة العشري ويزداد مع مرور الوقت.

ووجه "العشري" الشكر للواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على تكريم "مؤسسة آل عشري للتنمية المجتمعية"، وعلى التعاون الذي ينتج عنه خدمات تفيد أهالي المناطق المختلفة. كما حضر الحفل اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والشيخ خالد صلاح الدين مدير مديرية الأوقاف، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، ود.سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، إضافة إلى عدد من قادة المحافظة.

وشهد الحفل اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية نائبًا عن محافظ القاهرة، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والشيخ خالد.

التعاون شهادة التكريم نيابة المحافظة محافظة القاهرة أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة

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