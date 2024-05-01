"الغرف التجارية": الاستثمارات السنوية بقطاع التجزئة تضاعفت 21 مرة

قال المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاستثمارات السنوية في قطاع التجزئة تضاعفت 21 مرة خلال السنوات القليلة الماضية من 791 مليون جنيه فقط إلى 16 مليارًا و661 مليون جنيه، كما تضاعفت الاستثمارات السنوية في قطاع اللوجيستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات في الفترة نفسه من 9 مليارات و801 مليون جنيه إلى 51 مليارًا و115 مليون جنيه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والمتوسطية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر اتحاد الغرف التجارية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية والعميد وليد سيف، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، للإعلان عن تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية بحضور وكبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

وأكد المهندس هاني محمود أن قطاع التجزئة أصبح ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالي العمالة ويليه الصناعة بنسبة 12.5%، وإذا أضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الأول في التوظيف بنسبة 20.7%

وتابع: "وبذكر اللوجيستيات الداعمة، وهي شريان تجارة التجزئة، وآلية خفض الأسعار، فقد تكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوي المهم بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والذي ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس إدارته، ويشاركنا في مركز معلومات التجارة".

وأشار إلى الحصول على منح من الاتحاد الأوروبي لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الإنمائية العربية والأوروبية لكل مرحلة.

وأعلن البدء في دراسة إنشاء شركة قابضة للإدارة وأخرى للإنشاء والتملك، مطالبًا المشاركة فيهما عند الطرح العام كأصحاب مصالح في تطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة والصناعة.

كما أعلن النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية عن إنشاء مراكز لوجيستية في إفريقيا لتنمية الصادرات المصرية والتي يمكن أن تدعم توسعات التجارية في تلك الدول، خاصة أن إفريقيا هي ثاني أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نموًا للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية.