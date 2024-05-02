مدير مشروع ابدأ: المبادرة تقدم حزمة من الإجراءات لدعم المصنعين

قال المهندس عبد الرحمن الشيخ، مدير مشروعات مبادرة أبدأ لدعم الصناعة، إن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية قد بدأت حزمة من الإجراءات لدعم المصنعين، على رأسها سرعة إنهاء التراخيص الصناعية وإصدار الرخص والسجلات التي ساعدتهم بشكل كبير في استكمال عملية الإنتاج بشكل رسمي، مما أدى إلى فتح أسواق تصديرية خارج البلاد.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المبادرة ساهمت أيضًا في مساعدة بعض المصانع في التوسع من خلال المساعدة في تخصيص قطع أراضٍ صناعية، وذلك لاحتواء الزيادة الإنتاجية التي تنعكس بدورها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي. وكما تهتم مبادرة أبدأ بالمصنعين، فهي تحرص أيضًا على جودة منتجاتها حتى تتمكن من المنافسة داخليًا وخارجيًا.

وأكد أن المبادرة تهتم أيضًا بالعنصر البشري من خلال عمل دورات تدريبية فنية وإدارية، مما ينعكس ذلك على أدائهم في العملية التصنيعية.

وانطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشباب البرنامج الرئاسي بربط مبادرة "حياة كريمة"، بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، بما يضمن استدامة المبادرة، حيث انطلقت في 29 أكتوبر 2022 كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة.

ثانيًا: محور دعم الصناعة

هو المحور المختص بدعم المصنعين من خلال تذليل العقبات كافة، التي تواجه أصحاب المصانع، كتسهيل إجراءات مثل: الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة كجهاز "تنمية المشروعات"، و"مجلس الوزراء"، وهيئة التنمية الصناعية وغيرها.

ويتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، ومن ثَم يتم فرزها وتصنيفها طبقًا لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل، وتم تلقي حوالي 2000 طلب دعم لمصانع قائمة بين مصانع متعثرة وطلبات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين للتوسع وزيادة خطوط الإنتاج، أو إنشاء مصانع جديدة، وذلك خلال الفترة من أكتوبر2022 وحتى أبريل 2024، وجارٍ العمل على دراسة وحل المشكلات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.