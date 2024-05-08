الأربعاء 08 مايو 2024
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اقتصاد

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ورغبة الكثيرين في شراء مشغولات ذهبية، حيث تراجع الذهب في بداية التعاملات اليوم، إذ سجل عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضا بقيمة 10 جنيهات.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم الاربعاء 8مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم الاربعاء 8 مايو 2024، حوالي 3537.25 جنيها للبيع و3514.25 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3095 جنيها للبيع و3075.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2652.75 جنيها للبيع و2635.75 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2063.25 جنيه للبيع 2050.00 للشراء  وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3242.00 جنيه للبيع 3221.05 جنية للشراء.

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى وبالدولار

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

سعر الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية  2317.55 دولار للأوقية وسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.18% إلى 2309.80 دولار.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل  الجنيه عيار 21 اليوم لاربعاء  8 مايو في مصر نحو 3095 جنيها للبيع و3075 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى وبالدولار

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

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