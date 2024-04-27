وسام أبو على: سعيد بهدفى فى مرمى مازيمبى.. وسأخوض النهائى لأول مرة

أعرب وسام أبوعلي مهاجم الأهلي، عن سعادته بتسجيل هدفًا للفريق في شباك مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقال في تصريحات عقب المباراة "تحدثت مع علي معلول بأن يصنع لي الكرة بهذا الشكل خلف الدفاع، وقمت بالقفز على الكرة في الهواء وسكنت الشباك وسجلت الهدف".



وأضاف: "نحن سعداء بالفوز، وكنا الأفضل خلال اللقاء، وضغطنا على مازيمبي وخلقنا العديد من الفرص".



وأكمل: "لم أكن قويا في اللقاء، واهدرت فرصة في المباراة، ولكن الحمد لله على تسجيل الهدف، وبعد الغاء هدف مازيمبي، انتفض اللاعبون وقدموا مستوى طيب".



وزاد: "أول مرة في حياتي سألعب نهائي بطولة، وجمهور النادي الأهلي كان رائعا وخياليًا في اللقاء، وسعيد باللعب مع الفريق".



وأتم: "سعيد بالفوز على مازيمبي، وإن شاء الله سوف نستعد لمواجهة الترجي ولكن لازال لدينا مباريات في الدوري المصري وعلينا حصد نقاط كثيرة في المرحلة القادمة".



كان الأهلي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في إياب نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال

ضرب الترجي موعدًا مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما كرر الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد في مباراة الإياب.

سجل رائد بو شنيبة هدف المباراة لصالح الفريق التونسي في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وكان الترجي قد فاز ذهابًا بهدف سجله يان ساس في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

ستقام مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 18 مايو المقبل في رادس.

أما مباراة الإياب فستقام في القاهرة يوم 25 مايو المقبل.

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