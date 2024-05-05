الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا غزة إلى 34683 شهيدًا و78018 جريحًا

شهداء غزة
شهداء غزة

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، بأن ما لا يقل عن 34683 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 78018 آخرين في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

وذكرت الوزارة أن معظم الضحايا كانوا من النساء والأطفال، ومن المرجح أن تظل آلاف الجثث الأخرى دون حصر تحت الأنقاض في جميع أنحاء غزة.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 29 شهيدا و110 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأهابت الوزارة، في بيانها، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابط الوزارة، لاستيفاء جميع البيانات عبر السجلات.

 

 

استشهاد فلسطينيين اثنين فى قصف إسرائيلى اليوم

واستشهد فلسطينيان على الأقل وأصيب عدد آخر، اليوم الأحد، في هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا: "استشهد مدنيان فلسطينيان وأصيب آخرون في غارات جوية إسرائيلية اليوم (الأحد) استهدفت مناطق شمال ووسط قطاع غزة".

وأضافت: "إن مواطنا استشهد وأصيب عدد آخر جراء القصف المدفعي الإسرائيلي على أحياء الزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين بمدينة غزة".

كما استشهد مدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمعا للمدنيين.

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إعلام إسرائيلي: استعادة المحتجزين ستكون مقابل عودة الفلسطينيين شمال قطاع غزة

وأفادت "وفا" بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه ميناء الصيادين ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وكذلك شاطئ مدينة رفح جنوب القطاع.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال "هدمت أيضًا عدة منازل تعود لمدنيين فلسطينيين في مناطق المغراقة والزهراء وجسر وادي غزة وسط قطاع غزة". 

وبعد ما يقرب من سبعة أشهر من الهجوم الإسرائيلي الوحشي، تحولت مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض، ما دفع 85% من سكان القطاع إلى النزوح الداخلي إلى جانب الحصار الخانق على الغذاء والمياه النظيفة والدواء، وفقا للأمم المتحدة.

وإسرائيل متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أصدرت في يناير حكما مؤقتا أمر تل أبيب بمنع أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

الإحتلال الإسرائيلي 3 مجازر 34683 فلسطينيا حصيلة شهداء غزة حتى الأن الحرب

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