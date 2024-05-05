الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

"سباق الفضاء والتكنولوجيا".. لماذا تخشى الولايات المتحدة من طموح الصين؟

الفضاء
الفضاء

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأحد، الضوء على التنافس المتفاقم بين أقوى دولتين في العالم حول الفضاء، حيث أثارت وتيرة طموحات الصين قلق المنافس الرئيسي للحكومة، الولايات المتحدة، بشأن نوايا بكين الجيوسياسية وسط ما وصفه رئيس وكالة ناسا بـ "سباق الفضاء" الجديد.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها،"السباق الجديد الذي انتشر في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء العالم، وامتد الآن إلى ما هو أبعد من الأرض، إلى العوالم السماوية".

وأشارت إلى إنذار واشنطن بشأن وتيرة تقدم بكين في الفضاء يتزايد ارتفاعًا؛ حيث تتجه بكين بعمق في المنافسة وتتجه نحو "أعمال عدائية صريحة مع جيران إقليميين آخرين"، على حد قولها.

وأضافت الجارديان: "هناك مخاوف بشأن تطوير الصين لأسلحة مضادة للفضاء، بما في ذلك الصواريخ التي يمكنها استهداف الأقمار الصناعية، والمركبات الفضائية التي يمكنها سحب الأقمار الصناعية خارج المدار".

برنامج عسكري

وقال رئيس وكالة ناسا، بيل نيلسون، الأسبوع الماضي: إن الولايات المتحدة والصين "في الواقع، في سباق" للعودة إلى القمر، وأعرب عن خشيته من رغبة الصين في المطالبة بمطالبات إقليمية.

وقال نيلسون للمشرعين الأمريكيين: "نعتقد أن الكثير مما يسمى ببرنامجهم الفضائي المدني هو برنامج عسكري".

وقالت الدكتورة سفيتلا بن إسحاق، نائب مدير برنامج علماء الفضاء الغربي بجامعة جونز هوبكنز: "على المستوى الجيوسياسي، تثير طموحات الصين الفضائية تساؤلات حول كيفية الاستفادة من قدراتها الفضائية لتعزيز مصالحها السياسية والعسكرية الإقليمية والمحلية".

وقال الجنرال ستيفن وايتنج من قيادة الفضاء الأمريكية للصحفيين الأسبوع الماضي، إن التقدم الذي أحرزته الصين "يثير القلق"، مشيرًا إلى أنها ضاعفت عدد أقمار التجسس الصناعية في المدار ثلاث مرات على مدى السنوات الست الماضية.

txt

الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للاستشعار عن بعد

هدف برنامج أرتميس الأمريكي

وتقود الولايات المتحدة والصين تطوير برامج محطة فضائية منفصلة للقمر، ويتضمن برنامج أرتميس الذي تقوده الولايات المتحدة خططًا لإنشاء "بوابة القمر"، وهي محطة تدور حول القمر لتكون مركزًا للاتصالات والإقامة لرواد الفضاء، ومختبرًا علميًا.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن الأمريكيين "ليسوا مهتمين بامتلاك القمر لأنهم كانوا هناك ويعرفون أنه ليس مكانًا صالحًا للسكن حقًا"، موضحين أن "الأمريكيين مهتمون أكثر بالمريخ وإن البوابة القمرية بالنسبة لهم هي بمثابة محطة وقود للرحلة إلى المريخ".

وإذا تمكن برنامج أرتميس من الحصول على المياه من القمر، فيمكن معالجتها لإنتاج وقود الصواريخ من الهيدروجين والأوكسجين.

txt

باحث سياسى: روسيا ليس من أهدافها نشر أسلحة نووية فى الفضاء

الجارديان سباق الفضاء الجديد الصين الولايات المتحدة برنامج أرتميس القمر سباق الفضاء برنامج الصين الفضائي

مواد متعلقة

اليوم 212 للعدوان.. تواصل القصف المدفعى والغارات الجوية على مختلف مناطق غزة

مارادونا يعود إلى وطنه.. خطط لنقل رفاته تكريماً له

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال

برنامج الغذاء العالمى: شمال غزة أصبح فى "مجاعة كاملة"

مراوغات مستمرة من الاحتلال.. كم تبقى من الوقت قبل غزو رفح؟

بينهم أطفال.. مقتل 12 شخصًا فى هجوم على مخيمى نازحين بالكونغو

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

عاجل| مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية في كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب