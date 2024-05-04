مارادونا يعود إلى وطنه.. خطط لنقل رفاته تكريماً له

بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف على وفاة دييجو مارادونا، لاعب كرة القدم الأرجنتيني الأسطوري الذي وافته المنية في 25 نوفمبر 2020، كشفت خطط جارية لنقل رفاته إلى موقع يسهل الوصول إليه.

ودُفن مارادونا، الذي يحظى باحترام كبير في جميع أنحاء العالم، في البداية في مقبرة خاصة على مشارف بوينس آيرس. ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة لرويترز إلى أن أبناء مارادونا طلبوا رسميًا من المحاكم الأرجنتينية نقل رفات والدهم إلى مكان عام أكثر أمانًا.

طلب لنقل رفات دييجو مارادونا لمكان أكثر أمانا

وجاء في المذكرة التي تم تقديمها إلى المحكمة وسلمتها دلما وجانينا مارادونا: "يطلب جميع الورثة بموجب اتفاق مشترك السماح بنقل دييجو مارادونا جونيور إلى مكان أكثر أمانا من المكان الحالي للراحة الأبدية". "وكي يتمكن جميع الشعب الأرجنتيني ومواطني العالم من تكريم والدنا الذي كان أعظم معبود للأرجنتين".

و كان مشجعو نابولي والمنتخب الأرجنتيني يعبدون مارادونا باعتباره "إله كرة القدم".

مكان ضريح مارادونا الجديد

ومكان الراحة الجديد المقترح هو ضريح ميموريال ديل دييز، الواقع خلف كازا روسادا، القصر التنفيذي ومكتب رئيس الأرجنتين، حسبما صرحت فيرونيكا أوخيدا، والدة الابن الأصغر لمارادونا، لوسائل إعلام محلية.

وستسمح هذه الخطوة للجماهير، الذين يقتصرون حاليًا على الزيارات العائلية فقط، بإبداء احترامهم لواحدة من أكثر الشخصيات شهرة في الأرجنتين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عملية النقل من المقرر أن تتم في 30 أكتوبر تقريبًا، بالتزامن مع عيد ميلاد مارادونا الرابع والستين.

ومن المتوقع أن يكون الضريح مفتوحا أمام الجمهور، مما يوفر مساحة حيث يمكن للمعجبين من جميع أنحاء العالم تكريم إرث مارادونا.

وتوفي مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا في نوفمبر 2020 إثر نوبة قلبية مفاجئة، أثارت جدلًا كبيرًا حيث توفى أثناء تعافيه من جراحة في الدماغ.