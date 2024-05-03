الجنائية الدولية: تهديدنا بالانتقام يشكل جريمة ضد "إدارة العدالة"

حذر ممثلو الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، من "الأفراد الذين يهددون بالانتقام" من المحكمة أو موظفيها، قائلين: إن مثل هذه الأفعال قد تشكل "جريمة ضد إدارة العدالة".

ولم تحدد المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كان التعليق يتعلق بتحقيقها في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل أو الجماعات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، على ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، هذا الأسبوع: "إن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر مذكرة اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإن الأخير حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على منع المحكمة من القيام بذلك".

كما قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن مسئولين إسرائيليين أجروا اتصالات مع أعضاء بالكونجرس الأمريكي للضغط على المحكمة الجنائية لمنع صدور أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين أن هناك جهات أمريكية تدعم تل أبيب في المعركة ضد أوامر الاعتقال المتوقعة من المحكمة الجنائية.

وقال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ومقره لاهاي، اليوم الجمعة، إنه يسعى إلى "الانخراط بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة عندما يكون الحوار متسقًا مع ولايته".

وأضاف: "لكن هذا الاستقلال والحياد يتم تقويضه عندما يهدد الأفراد بالانتقام من المحكمة أو ضد موظفيها" إذا "اتخذت قرارات" بشأن التحقيقات التي تدخل في نطاق ولايتها.

وتابع: "إن مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتم اتخاذ إجراء بشأنها، قد تشكل جريمة ضد إدارة العدالة في المحكمة الجنائية الدولية".

ويصر المكتب على أن تتوقف على الفور "جميع محاولات إعاقة مسئوليه أو تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق".

جرائم الحرب فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في عام 2021 مع إسرائيل، وكذلك حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى، بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خان: إن هذا التحقيق الآن "يمتد إلى تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات (حماس) التي وقعت في 7 أكتوبر 2023".