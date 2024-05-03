الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجنائية الدولية: تهديدنا بالانتقام يشكل جريمة ضد "إدارة العدالة"

الجنائية الدولية
الجنائية الدولية

حذر ممثلو الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، من "الأفراد الذين يهددون بالانتقام" من المحكمة أو موظفيها، قائلين: إن مثل هذه الأفعال قد تشكل "جريمة ضد إدارة العدالة".

ولم تحدد المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كان التعليق يتعلق بتحقيقها في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل أو الجماعات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، على ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، هذا الأسبوع: "إن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر مذكرة اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإن الأخير حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على منع المحكمة من القيام بذلك".

 

 

كما قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن مسئولين إسرائيليين أجروا اتصالات مع أعضاء بالكونجرس الأمريكي للضغط على المحكمة الجنائية لمنع صدور أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين. 

ونقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين أن هناك جهات أمريكية تدعم تل أبيب في المعركة ضد أوامر الاعتقال المتوقعة من المحكمة الجنائية.

وقال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ومقره لاهاي، اليوم الجمعة، إنه يسعى إلى "الانخراط بشكل بناء مع جميع أصحاب المصلحة عندما يكون الحوار متسقًا مع ولايته".

وأضاف: "لكن هذا الاستقلال والحياد يتم تقويضه عندما يهدد الأفراد بالانتقام من المحكمة أو ضد موظفيها" إذا "اتخذت قرارات" بشأن التحقيقات التي تدخل في نطاق ولايتها.

وتابع: "إن مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتم اتخاذ إجراء بشأنها، قد تشكل جريمة ضد إدارة العدالة في المحكمة الجنائية الدولية".

ويصر المكتب على أن تتوقف على الفور "جميع محاولات إعاقة مسئوليه أو تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق".

جرائم الحرب فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في عام 2021 مع إسرائيل، وكذلك حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى، بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خان: إن هذا التحقيق الآن "يمتد إلى تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات (حماس) التي وقعت في 7 أكتوبر 2023".

المحكمة الجنائية الدولية الانتقام من المحكمة أو موظفيها تحذير إدارة العدالة مسؤولين إسرائيليين الأفراد الذين يهددون بالانتقام

مواد متعلقة

الشرطة الفرنسية تفض اعتصامًا طلابيًا يدعم غزة بجامعة "ساينس بو" المرموقة

مسئول أممى: عملية اجتياح رفح قد تؤدى إلى "مذبحة"

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

أستراليا تدرس دعم فلسطين لتصبح عضوًا كامل العضوية بالأمم المتحدة

المجر تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعى حال امتدت الحرب الأوكرانية الروسية للعام المقبل

جوجل تدق ناقوس الخطر بشأن حاجة الولايات المتحدة لتحديث سياسات الهجرة

معركة أمريكا ضد جوجل القضائية تتجه إلى "الحجة النهائية"

ضربة جديدة لـ"سوناك".. حزب العمال يفوز بالانتخابات الفرعية فى بريطانيا

الأكثر قراءة

"رمى نفسه من الرابع".. زوج يضبط زوجته مع عشيقها فى وضع مخل بالوراق

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

يورجن كلوب يكشف: هل تم حل الخلاف مع محمد صلاح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى