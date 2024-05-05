اليوم 212 للعدوان.. تواصل القصف المدفعى والغارات الجوية على مختلف مناطق غزة
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 212 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.
واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.
وحسب وكالة الإعلام الفلسطينية وفا، لم يتراجع القصف المدفعي والغارات الجوية على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، ومنطقة الزوايدة، ومخيمي المغازي والبريج، ودير البلح، وحي الزيتون بقطاع غزة.
ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34622
وأشارت وزارة الصحة، في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و41 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 34654 شهيدًا و77908 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
- شن غارتين على حي السلام شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واستهدفت منزلًا لعائلة بهلول.
- شن غارة جوية على منزل عائلة الشاعر في الحي ذاته أسفرت عن سقوط 3 جرحى.
- شن غارة جوية على منطقة الزوايدة، وغارة مماثلة استهدفت أرضًا زراعية شمالي مخيم المغازي وسط القطاع غزة.
- شن سلسلة غارات جوية على موقع في حي الجنينة شرق رفح.
- شن قصف مدفعي عنيف على شرق مخيمي البريج والمغازي ودير البلح وسط القطاع.
- شن غارة جوية على منزل بجوار مسجد الفلاح بحي السلام شرق رفح، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.
- شن سلسلة غارات على وادي العرايس شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، حيث استشهدت أم وطفلاها وتمت إصابة والدهما بجروح.
- قصف منزل سكني بمنطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ومنزل آخر شمال مخيم النصيرات، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.
- قصف مسجد في بلدة الفخاري شرق خان يونس، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح.