الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اليوم 212 للعدوان.. تواصل القصف المدفعى والغارات الجوية على مختلف مناطق غزة

غزة
غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 212 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

 

وحسب وكالة الإعلام الفلسطينية وفا، لم يتراجع القصف المدفعي والغارات الجوية على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، ومنطقة الزوايدة، ومخيمي المغازي والبريج، ودير البلح، وحي الزيتون بقطاع غزة.

 

txt

مديرة برنامج الأغذية العالمى: شمال غزة يواجه بالفعل مجاعة كاملة

 

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34622

 

وأشارت وزارة الصحة، في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و41 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 34654 شهيدًا و77908 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

 

txt

"غزة 2035".. مكتب نتنياهو ينشر خطة ما بعد الحرب

 

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

 

  • شن غارتين على حي السلام شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واستهدفت منزلًا لعائلة بهلول.
  • شن غارة جوية على منزل عائلة الشاعر في الحي ذاته أسفرت عن سقوط 3 جرحى.
  • شن غارة جوية على منطقة الزوايدة، وغارة مماثلة استهدفت أرضًا زراعية شمالي مخيم المغازي وسط القطاع غزة.
  • شن سلسلة غارات جوية على موقع في حي الجنينة شرق رفح.
  • شن قصف مدفعي عنيف على شرق مخيمي البريج والمغازي ودير البلح وسط القطاع.
  • شن غارة جوية على منزل بجوار مسجد الفلاح بحي السلام شرق رفح، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.
  • شن سلسلة غارات على وادي العرايس شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، حيث استشهدت أم وطفلاها وتمت إصابة والدهما بجروح.
  • قصف منزل سكني بمنطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ومنزل آخر شمال مخيم النصيرات، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.
  • قصف مسجد في بلدة الفخاري شرق خان يونس، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح.
جيش الاحتلال غزة شهداء قصف غارات رفح المغازي البريج حي الزيتون اليوم 212 من العدوان

مواد متعلقة

مارادونا يعود إلى وطنه.. خطط لنقل رفاته تكريماً له

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب

سكان غزة يواجهون خطرًا إضافيًا مع اقتراب الحر بسبب انتهاكات الاحتلال

برنامج الغذاء العالمى: شمال غزة أصبح فى "مجاعة كاملة"

مراوغات مستمرة من الاحتلال.. كم تبقى من الوقت قبل غزو رفح؟

بينهم أطفال.. مقتل 12 شخصًا فى هجوم على مخيمى نازحين بالكونغو

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بريطانيا تفرض عقوبات ضد متطرفين وأفراد إسرائيليين

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

عاجل| قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب