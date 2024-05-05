اليوم 212 للعدوان.. تواصل القصف المدفعى والغارات الجوية على مختلف مناطق غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 212 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وحسب وكالة الإعلام الفلسطينية وفا، لم يتراجع القصف المدفعي والغارات الجوية على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، ومنطقة الزوايدة، ومخيمي المغازي والبريج، ودير البلح، وحي الزيتون بقطاع غزة.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34622

وأشارت وزارة الصحة، في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و41 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 34654 شهيدًا و77908 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية