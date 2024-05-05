مديرة برنامج الأغذية العالمى: شمال غزة يواجه بالفعل مجاعة كاملة

قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، إن شمال قطاغ غزة يواجه بالفعل "مجاعة كاملة".

وأضافت ماكين، في مقتطف من مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "كلما كانت لديك صراعات كهذه، واحتدمت المشاعر، وحدثت أشياء في حرب، تحدث المجاعة. وهكذا، ما يمكنني أن أشرحه لكم هو أن هناك مجاعة كاملة في الشمال، وهي تتحرك في طريقها جنوبا".

ويحذر الخبراء من حدوث مجاعة في منطقة الحرب منذ بعض الوقت، ومع ذلك، لم يتم بعد تصنيف الوضع في غزة رسميا على هذا النحو. ولا يحدث التصنيف الدولي كمجاعة إلا بعد إجراء بيروقراطي معقد.