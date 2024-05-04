"غزة 2035".. مكتب نتنياهو ينشر خطة ما بعد الحرب

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، عن رؤية جديدة تحمل اسم "غزة 2035"، تتضمن مخططات محتملة لمستقبل القطاع بعد مرور حوالي 11 عامًا.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، أوضح مكتب نتنياهو أن هذه الوثائق تمثل "مساعي رئيس الوزراء نحو تحقيق سلام دائم وإعادة دمج غزة في الاقتصاد الإقليمي من خلال البنية التحتية الكبيرة والاستثمارات الاقتصادية".

كذلك حددت الخطة أهدافًا رئيسية تتمثل في إعادة إعمار غزة بطريقة متطورة ومعاصرة، بهدف تخفيف القيود السياسية عن القطاع.

ووصف مكتب نتنياهو غزة بأنها "موقع استيطاني إيراني يعرقل سلاسل التوريد الناشئة، ويحبط أي أمل مستقبلي للشعب الفلسطيني".

كما سلطت الخطة الضوء على المكانة التاريخية المهمة التي احتلتها غزة في طرق التجارة بين الشرق والغرب، حيث تقع على مسارات التجارة بين بغداد ومصر وبين اليمن وأوروبا.