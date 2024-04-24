الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استمرار القصف المتبادل بين الاحتلال وحزب الله في جنوب لبنان

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

وجه طيران الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية المتزامنة على جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، حيث بلغ عددها أكثر من 13 غارة استهدفت محيط عيتا الشعب، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الصواريخ على طيرحرفا.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن هذه الغارات استهدفت حوالي أربعين هدفًا، من بينها مستودعات لتخزين الأسلحة وبنى تحتية تابعة للتنظيمات الإرهابية.

وفي السياق نفسه، قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف بلدات علما الشعب، الضهيرة، يارون، مارون الراس، رامية، وبيت ليف، بالإضافة إلى استهداف منزل في بلدة علما الشعب.

تأتي هذه الأعمال العدائية في سياق التصعيد المتبادل بين إسرائيل و"حزب الله"، حيث زادت عمليات القصف من جانب الحزب اللبناني، ردًا على استهداف منزل في بلدة حانين أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل مدنيتين.

كذلك قام "حزب الله" بقصف مستوطنة شوميرا بعدة صواريخ كاتيوشا، واستهداف تجمع للجنود الإسرائيليين إضافة إلى مبنى يتحصن فيه الجنود في مستوطنة أفيفيم، وقصف موقع الراهب بالمدفعية.

الإحتلال الإسرائيلي الغارات الجوية طيران الاحتلال الإسرائيلى الصواريخ الاسلحة المدفعية الإسرائيلية

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