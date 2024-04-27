باحث سياسى: روسيا ليس من أهدافها نشر أسلحة نووية فى الفضاء

قال الدكتور رامي القليوبي، الباحث السياسي، إن روسيا تتبع في سياستها الخارجية مبدأ المعاملة بالمثل، وبالتالي رفضت روسيا مشروع قرار منع نشر الأسلحة النووية بالفضاء الخارجي، وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية على مدار العقود الماضية تتبع أساليب الانسحاب من أي اتفاقات تكبل أيديها، مثل انسحابها من اتفاقية النووي الإيراني.

صراع الدول على الفضاء

وأكد الدكتور رامي القليوبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث الساعة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن روسيا لها مدار فضائي يستخدم لإطلاق أقمار صناعية تستخدم لأهداف عسكرية من جهة التجسس وإقامة الاتصالات العسكرية.

وأضاف في حديثه، أن روسيا ليس من أهدافها نشر أسلحة نووية في الفضاء على الإطلاق ولكنها تحاول حماية أمنها القومي المعلوماتي والعسكري.

الرفض الروسي

جدير بالذكر أن روسيا منعت عبر استخدامها حق النقض (الفيتو) فى مجلس الأمن الدولى تمرير مشروع قرار الولايات المتحدة الأمريكية واليابان حول عدم نشر أسلحة الدمار الشامل فى الفضاء، بعد رفض التعديلات التى طلبتها الصين وروسيا، فيما امتنعت الصين عن التصويت، وصوتت 13 دولة لصالح المشروع.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الإخبارية الروسية أن واشنطن وطوكيو أعدتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولى يدعو الدول إلى عدم تطوير أسلحة نووية أو غيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل المعدة لوضعها فى مدار حول الأرض أو فى الفضاء بأى طريقة، بينما اقترحت روسيا والصين تعديلًا يدعو جميع الدول إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع نشر الأسلحة فى الفضاء الخارجى بشكل دائم والتهديدات باستخدام القوة فى الفضاء، ومن الفضاء نحو الأرض، ومن الأرض نحو الأجسام الموجودة فى الفضاء"، ولكن لم يتم قبوله.