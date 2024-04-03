الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين، اليوم الأربعاء، صاروخًا حاملًا من طراز "لونج مارش 2 دي"، ليضع قمرًا صناعيًا للاستشعار عن بعد في الفضاء.

وانطلق الصاروخ في الساعة 6:56 صباحًا (بتوقيت بكين) من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب البلاد، وأرسل القمر الصناعي ياوجان 42 01 إلى المدار المحدد مسبقًا.

وكانت هذه مهمة الطيران رقم 515 لصواريخ سلسلة لونج مارش، حسبما أوردت صحيفة "الصين يوميًا".

إنجازات كبيرة في بناء المحطات والوحدات الفضائية

تجدر الإشارة إلى أن الصين درست الخبرات التي اكتسبتها من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في مجال غزو الفضاء الكوني، ورسمت طريقًا خاصًا بها، حيث حققت إنجازات كبيرة، بدءًا من إرسال أول رائد صيني إلى الفضاء وإنشاء محطة الفضاء المدارية الصينية، وانتهاء بإرسال أجهزة فضائية إلى القمر والمريخ، وإضافة إلى ذلك أنشأت 3 مطارات فضائية والمطار الرابع قيد الإنشاء.

ووفقًا للتقارير المختلفة، تعمل الصين في الوقت الراهن على تطوير مركبة فضاء مأهولة من جيل جديد من طراز "مانجو" (مركبة الحلم)، وتخطط لإرسال وحدات إضافية إلى محطتها المدارية، بما في ذلك التلسكوب الفضائي.

وحققت الصين إلى حد الآن 5 بعثات قمرية، وكانت الغاية منها تجربة العمل في مدار القمر، وتحقيق الهبوط الآمن على سطحه، وقيادة الروفرات، وإعداد خارطة ثلاثية الأبعاد لسطح القمر، وإيصال عينات من الصخور القمرية إلى الأرض، وتحقيق أول عملية التحام أتوماتيكية في مدار القمر في إطار بعثة "تشانج آه-5"، وإرسال قمرين صناعيين إلى مدار القمر، بهدف ترحيل الإشارات الواردة من وإلى المسابير والروفرات العاملة على سطح القمر ومداره.

ومن بين الخطوات الهامة على طريق استصلاح القمر وتحقيق الإنجازات المستقبلية إنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية، وهو مشروع مشترك بين روسيا والصين بالتعاون مع أذربيجان، وبيلاروس، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان، وجنوب إفريقيا.