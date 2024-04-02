الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز

عالم

الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بشأن مقتل 7 من عمال الإغاثة فى غزة

الخارجية البريطانية
الخارجية البريطانية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، صباح الثلاثاء: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بوفاة مواطن بريطاني في غزة ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشكل عاجل".

وقالت وزيرة التعليم البريطانية، جيليان كيجان، لـ"بي بي سي": إن حكومة المملكة المتحدة "قلقة للغاية" بشأن التقارير، وإنها "قلقة" أيضًا لأن "وورلد سنترال كيتشن" أوقفت عملها في غزة.

وقالت: "لم نتأكد من ذلك بعد، لكننا قلقون للغاية بشأن الوضع".

وأضافت: "ونحن نعلم أننا حثثنا إسرائيل على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين، ولكن أيضًا للسماح بدخول المساعدات إلى غزة. لكننا لم نتأكد بعد من ذلك وأعتقد أن الجيش الإسرائيلي يراجع ذلك، ربما بينما نتحدث الآن".

وتابعت: "أحد الأشياء الرئيسية هو محاولة ضمان وصول المزيد من المساعدات إلى غزة، لذلك إذا تم تعليق إحدى الجمعيات الخيرية العاملة على الأرض، فمن الواضح أن هذا يثير قلقًا عميقًا"، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وكانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة، قد أكدت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مقتل 7 من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، معلنة تعليق عملياتها في المنطقة.   

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منظمة "وورلد سنترال كيتشن" تعلن تعليق عملها في غزة

المجلس النرويجى للاجئين يدعو لوقف إطلاق النار

من جهته، أعرب الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيجلاند، عن تعازيه في مقتل عمال الإغاثة السبعة في غزة.

وقال: "إنه لم يقتل هذا العدد من عمال الإغاثة في أي مكان آخر". ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع.

وقالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في غزة، ومنظمات إغاثة أخرى إن إرسال قوافل الشاحنات إلى شمال غزة كان خطيرًا للغاية بسبب فشل الجيش الإسرائيلي في ضمان المرور الآمن.

وقالت الأونروا في تقريرها الأخير: "إن 173 من موظفيها قتلوا في غزة. ولا يشمل هذا الرقم العاملين في منظمات الإغاثة الأخرى".

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