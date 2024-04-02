منظمة "وورلد سنترال كيتشن" تعلن تعليق عملها في غزة

أكدت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مقتل 7 من موظفيها في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، معلنة تعليق عملياتها في المنطقة.

وأفادت المنظمة غير الحكومية في بيان عن "مقتل سبعة عناصر من فريقنا بضربة نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة". وأوضحت أن بين القتلى مواطنين "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية وفلسطيني".

وأوضحت المنظمة أنه على الرغم من تنسيق التحركات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن القافلة تعرضت للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح، حيث قام الفريق بتفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية التي تم جلبها إلى غزة عبر الطريق البحري.

وقال إيرين جور، الرئيس التنفيذي للمنظمة: "هذا ليس هجومًا على وورلد سنترال كيتشن فحسب، بل إنه هجوم على المنظمات الإنسانية التي تظهر في أسوأ المواقف حيث يُستخدم الغذاء كسلاح حرب..إن هذا أمر لا يغتفر".

وأضاف: “إنني أشعر بالحزن والفزع لأننا – المطبخ المركزي العالمي والعالم – فقدنا أرواحًا جميلة اليوم بسبب هجوم مستهدف من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي".

وتابع: "إن الحب الذي كان لديهم لإطعام الناس، والتصميم الذي جسدوه لإظهار أن الإنسانية تسمو فوق كل شيء، والأثر الذي أحدثوه في حياة عدد لا يحصى من الناس، سوف نتذكره ونعتز به إلى الأبد".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه "يجري فحصا متعمقا على أعلى المستويات لفهم ملابسات هذا الحادث المأساوي".

ونوه بأن المنظمة ستقوم بإيقاف عملياتها مؤقتًا على الفور في القطاع لحين اتخاذ قرارات بشأن مستقبل العمل هناك.

وتقدم منظمة "وورلد سنترال كيتشن" مساعدات غذائية ووجبات جاهزة للمحتاجين في مناطق عديدة حول العالم. وقالت الشهر الماضي إنها قدمت أكثر من 42 مليون وجبة في غزة على مدى 175 يوما.

وكانت المنظمة بدأت العمل في 2010 عندما أرسل الطاهي خوسيه أندريس طهاة وطعاما إلى هايتي بعد وقوع زلزال هناك.