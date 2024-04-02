"ذا هيل": مجلس الشيوخ الأمريكي يواجه خيارًا صعبًا بشأن أوكرانيا

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيتعرض لضغوط شديدة لقبول أي شيء يوافق عليه مجلس النواب، مثل مشروع القانون الذي من شأنه أن يرسل الكثير من المساعدات إلى أوكرانيا في شكل قرض.

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها اليوم، إن مجلس الشيوخ يواجه خيارًا صعبًا بشأن المساعدات لأوكرانيا، حيث قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن مجلس النواب سيحرك حزمة أوكرانيا بعد عطلة أبريل، ولكنها قد تكون مختلفة بشكل لافت للنظر عن الحزمة البالغة 95 مليار دولار التي أقرها مجلس الشيوخ في فبراير.

وأوضحت أن جونسون قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أن جزءًا كبيرًا من المساعدة في مشروع قانون مجلس النواب سيتم تقديمه في شكل قرض، وهي فكرة أيدها الرئيس السابق ترامب ولكن رفضها في البداية زعماء مجلس الشيوخ في كلا الحزبين.

وأشار جونسون إلى أن مجلس النواب سيتخذ إجراءً بشأن مشروع قانون المساعدة لأوكرانيا في الأسابيع القليلة المقبلة، لكنه لم يشارك الكثير من التفاصيل حول الشكل الذي ستبدو عليه الحزمة.

في السياق، أشارت "ذا هيل" إلى إنه يتعين الآن على أعضاء مجلس الشيوخ أن يقرروا ما إذا كانوا سيتجاهلون مناورة جونسون الأخيرة أو يبتلعون حزمة أوكرانيا التي لا ترقى إلى مستوى ما تصوروه.

وأضافت الصحيفة، وأنه نظرًا للوضع المزري على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، حيث تنفد الأسلحة والذخائر لدى القوات الأوكرانية، فإن حتى أعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا متشككين في البداية بشأن إنشاء برنامج قروض معقد، بدأوا يستعدون لفكرة أخذ كل ما يرسله مجلس النواب عبر مبنى الكابيتول.

الوقت ينفد من الكونجرس لمساعدة أوكرانيا

وأشارت إلى اعترف السيناتور لافونزا بتلر (ديمقراطي من كاليفورنيا) أمس الاثنين، بأن الوقت ينفد من الكونجرس لمساعدة أوكرانيا وقد يضطر مجلس الشيوخ إلى قبول أي شيء يمرره مجلس النواب.

ونوهت بضغط الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (كنتاكي) مرارًا وتكرارًا على جونسون لطرح مشروع قانون مجلس الشيوخ على مجلس النواب ولكن دون نتيجة تذكر.

وأعرب ماكونيل عن نفاد صبره بشأن خطط جونسون لإعادة تشكيل حزمة المساعدة لأوكرانيا في مجلس الشيوخ لبناء المزيد من الدعم لها بين الجمهوريين في مجلس النواب.

وقال ماكونيل للصحفيين قبل عطلة عيد الفصح بلهجة من السخط: "ما قلته مرارًا وتكرارًا هو أن الوقت ينفد لدينا. لذلك أواصل دعوة رئيس مجلس النواب إلى طرح مشروع القانون على الأرض والسماح للناس بالتصويت".