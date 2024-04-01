عاجل.. الخارجية الروسية: المحققون وجدوا أدلة على تورط أوكرانيا فى الهجمات الأخيرة

أفادت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأحد، بأن المحققين الروس عثروا على أدلة تورط أوكرانيا في الأعمال الأخيرة في روسيا، بما في ذلك الهجوم على قاعة مدينة كروكوس في موسكو، كما طالبت موسكو أوكرانيا باعتقال وتسليم جميع المتورطين في هذه الهجمات إلى روسيا.

وأضاف بيان صدر عن الوزارة، نقلت عنه وكالة /تاس/ الروسة، أن "الهجوم الدموي الذي وقع في 22 مارس على قاعة مدينة كروكوس في موسكو، والذي صدم العالم أجمع، ليس أول هجوم إرهابي على بلدنا في الآونة الأخيرة، والتحقيق الذي أجرته الوكالات المختصة الروسية يكشف التورط الأوكراني في هذه الجرائم".

وتابع البيان "ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أصدرت وزارة الخارجية الروسية طلبًا إلى السلطات الأوكرانية للاعتقال الفوري وتسليم جميع المتورطين في الهجمات الإرهابية بموجب الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب".

ويقول البيان"إن مكافحة الإرهاب الدولي واجب على كل دولة. ويطالب الجانب الروسي نظام كييف بوقف أي دعم للأنشطة الإرهابية على الفور، وتسليم المسؤولين عنها وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم. إن انتهاك أوكرانيا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات مكافحة الإرهاب سيترتب عليه تحميلها المسؤولية بموجب القانون الدولي".

وقالت وزارة الخارجية الروسية أيضًا إن موسكو تطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بضحايا الهجوم الإرهابي، مضيفة أن روسيا تطالب أوكرانيا باعتقال وتسليم جميع المتورطين في الهجمات الإرهابية الأخيرة، إلى روسيا.