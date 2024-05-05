الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فرار عدد من السجناء ومقتل 4 على يد الشرطة فى هايتى

هايتي
هايتي

أدت عملية هروب من أحد السجون في شمال هايتي،  إلى إغلاق شوارع مدينة بورت دو بيه الساحلية، فيما حاولت السلطات القبض على الهاربين مع اثنين لا يزالان طلقاء.

وبحسب ما أوردته وكالة فرانس برس، الأحد، نقلًا عن الشرطة فإنه تم القبض على ستة هاربين منذ هروبهم ليلة الجمعة، وقتل أربعة آخرون بالرصاص.

فرار  4600 شخص من سجون هايتي منذ فبراير الماضي

وأدى عنف العصابات الذي بدأ في نهاية فبراير، وأغرق هايتي الفقيرة وغير المستقرة سياسيًا إلى مزيد من الفوضى - إلى فرار أكثر من 4600 سجين من السجون، وفقًا للأمم المتحدة.

وفي القسم الشمالي الغربي من هايتي، وهي منطقة هادئة نسبيًا مقارنة بالعاصمة بورت أو برنس التي تعاني من العصابات، قال المتحدث باسم الشرطة ليونيل جوزيف في مؤتمر صحفي إنه "من بين الهاربين الثمانية، تم القبض على ستة بالفعل، مضيفًا أن أربعة سجناء قتلوا بالرصاص أثناء محاولتهم الهروب من الزنازين التي تتسع لـ37 شخصًا، وهو المكان الذي نشأت منه عملية الهروب من السجن".

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السكان: الإهمال يمكن سجناء هايتي من الهروب

وقال نائب مفوض الحكومة جير بيير، في حديث لمحطة "ماجيك 9 الإذاعية" في بورت أو برنس، إن الزنازين تضم سجناء مدانين بارتكاب جرائم عنف يعتبرون خطرين.

ولإلقاء القبض على الهاربين، أمرت السلطات القضائية وسلطات الشرطة جميع السكان بالخروج من شوارع بورت دو بيه. 

وقال أحد السكان المحليين لوكالة فرانس برس إن انفجارات سمعت في المدينة، وأشار بيير إلى أن الإهمال مكّن من الهروب، مضيفًا فتح أحد الحراس باب الزنزانة لمساعدة سجين بدا أنه أصبح مريضًا، وفي هذه المرحلة استغل زملاؤه السجناء الوضع لفتح باب السجن بالقوة للفرار. وتم وضع ضباط الشرطة في الحبس الانفرادي أثناء إجراء التحقيق.

وظلت هايتي غير مستقرة سياسيًا منذ عقود لكن منذ أواخر فبراير، شنت العصابات هجمات منسقة ضد مواقع استراتيجية، بدعوى رغبتها في الإطاحة برئيس الوزراء آنذاك آرييل هنري.

ومنذ تفجر اضطرابات العصابات، "فر أكثر من 4600 سجين من السجنين الرئيسيين في بورت أو برنس، وتعرض ما لا يقل عن 22 مركز شرطة ومركزًا فرعيًا ومبانٍ أخرى للشرطة للنهب أو إضرام النار فيها، وتم إعدام 19 ضابط شرطة".

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هايتي عنف العصابات هروب من السجن سجناء الشرطة

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