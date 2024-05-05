فى تهنئته بعيد الفصح.. بوتين يشيد بالعمل الإبداعى للكنيسة الأرثوذكسية الروسية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بالعمل الإبداعي والمثمر للكنيسة الأرثوذكسية الروسية والطوائف المسيحية الأخرى في الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي والروحي لروسيا، حسب الموقع الإلكتروني للكرملين.

رجال الدين كانوا دائمًا مع الشعب

جاء ذلك في تهنئة للمسيحيين الأرثوذكس بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد (قيامة المسيح)، مشيرا إلى أن رجال الدين كانوا دائما مع الشعب - كما يفعلون الآن، في مواجهة التحديات.

وجاء في تهنئة الرئيس الروسي التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني: "يقف رجال الدين اليوم مع المواطنين، في مواجهة التحديات الجدية، وتقوم المنظمات الدينية المسيحية بتقديم مساعدة فعالة للذين يحتاجون إلى الدعم والاهتمام".

بوتين: الكنيسة الأرثوذكسية حافظت على تراث روسيا

وأضاف الرئيس بوتين: أن "العمل الإبداعي والمثمر للكنيسة الأرثوذكسية الروسية والطوائف المسيحية الأخرى ساهم في الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي والروحي لروسيا".

ولفت "بوتين" الانتباه إلى "تعزيز مؤسسة الأسرة، وتعليم الشباب، وترسيخ القيم الدائمة والمبادئ التوجيهية الأخلاقية في المجتمع مثل رعاية الجار والرحمة"، التي يتمسك بها المسيحيون الروس.

وبعث الرئيس الروسي تهنئة إلى كيريلبطريرك موسكو وعموم روسيا، أعرب فيها عن امتنانه لراعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على خدمته الكنسية وجهوده في تعزيز الوطن.

ويحتفل المسيحيون الأرثوذكس هذه السنة بعيد قيامة المسيح (الفصح) اليوم الأحد الموافق 5 مايو وحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب التقليد الراسخ، قداس عيد الفصح ليلا في كاتدرائية المسيح المخلص، حسب وكالة تاس الروسية.

الوعى بمحبة الله يعطى القوة للتغلب على أصعب الحالات النفسية

وأشار بطريرك موسكو في تهنئته إلى رجال الدين والرعية في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، إلى أن الوعي بمحبة الله "يعطي القوة للتغلب على أصعب الحالات النفسية والظروف الصعبة"، مشيرًا إلى أن قيامة المسيح بمثابة حجر الزاوية في الإيمان الأرثوذكسي.

وقال: "قيامة المسيح من القبر، تحول الموت إلى خلود، والحزن إلى فرح، والهلاك إلى رجاء. على الصليب وفي القيامة، يظهر لنا رب الصلاح اللامتناهي والمحبة الكاملة".