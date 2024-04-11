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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

سارة عبدالرحمن عن دور"العرافة" فى "لحظة غضب": تجربة مرعبة وتوتر حقيقى

سارة عبدالرحمن
سارة عبدالرحمن

كشفت الفنانة سارة عبدالرحمن، عن تجربتها في دور "العرافة" في مسلسل "لحظة غضب"، قائلة: "قرأت شخصية العرافة التي تفتح المندل، وكنت خائفة من الدور، أنا بخاف بجد، ومش بصدق في كلام الكوتشينة، لكن بتوتر من الحاجات دي".

وأضافت "عبدالرحمن" خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON"، أنها تعرضت لموقف مرعب خلال التصوير، حيث احتُبست في الأسانسير، وخفت أن يكون ذلك بسبب العمل.

وتحدثت "عبدالرحمن" عن تفاصيل مسلسل "لحظة غضب"، وكواليس التصوير، والمشاهد الصعبة التي تضمنتها الأحداث، ورد فعل الجمهور وتفاعله مع العمل.

سارة عبدالرحمن العرافة لحظة غضب مسلسل لحظة غضب شخصية العرافة المندل معكم منى الشاذلي منى الشاذلي

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