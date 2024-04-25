نصائح ذهبية لمرضى القلب في الصيف: ما أهم الأطعمة المخصصة لهم؟

يعتبر فصل الصيف فترة تحمل تحديات إضافية لمرضى القلب، حيث يتعرضون لمخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة لذا، يجب على مرضى القلب اتباع نصائح مهمة للحفاظ على صحتهم وتجنب المشاكل الصحية خلال هذا الفصل الحار.

وبحسب ما جاء في موقع "هيلث"، النصائح:

البقاء متهيئًا للحرارة: يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في أوقات الذروة وارتداء ملابس مناسبة وخفيفة الوزن وقبعة للحماية من الشمس.

شرب السوائل بانتظام: ينبغي على مرضى القلب شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب وتجنب الجفاف، وذلك بالرغم من عدم الشعور بالعطش.

التقليل من الجهد البدني: يجب تجنب القيام بأنشطة بدنية مجهدة في الهواء الطلق خلال فترات الحرارة الشديدة، والاستراحة بانتظام لتجنب التعب الزائد على القلب.

تجنب الأطعمة الثقيلة والدهنية: ينبغي تناول وجبات خفيفة وسهلة الهضم، وتجنب الأطعمة الثقيلة والدهنية التي يمكن أن تزيد من عبء القلب.

المحافظة على الأدوية: يجب تناول الأدوية الموصوفة بانتظام وفقًا لتعليمات الطبيب، وعدم تركها دون استشارة طبية حتى في حالة الشعور بتحسن الحالة.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكن لمرضى القلب الاستمتاع بفصل الصيف بشكل آمن وصحي. ومع الحرص على العناية بصحتهم، يمكنهم الاستمتاع بأوقات ممتعة دون القلق من المضاعفات الصحية.

وهناك مجموعة من الاطعمة التي يجب الحرص على تناولها ومنها الآتي:

الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب والكومباز، حيث تحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة لصحة القلب مثل فيتامين ك والمغنيسيوم.

الفواكه الطازجة: مثل الفواكه الحمراء مثل التوت والفراولة والكرز، والتي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين، حيث تحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار بالقلب.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان والبنجر والأرز البني، حيث تحتوي على ألياف ومغذيات تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز وبذور الكتان، حيث تحتوي على دهون صحية ومغذيات مفيدة لصحة القلب.