الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بسرقة غطاء أحد صناديق الكهرباء العمومية بالمرج

حبس
حبس

قررت نيابة المرج حبس المتهم بسرقة غطاء أحد صناديق الكهرباء العمومية بالقاهرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" لأحد الأشخاص، حال قيامه بسرقة غطاء أحد صناديق الكهرباء العمومية بدائرة قسم شرطة المرج.
وبتقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة وبيع الصندوق لأحد تجار الخردة "تم ضبطه وبحوزته الصندوق المستولى عليه".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

صناديق الكهرباء العمومية نيابة المرج قسم شرطة المرج الإجراءات القانونية النيابة العامة

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