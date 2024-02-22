حبس 3 متهمين بسرقة سيارة من قائدها بالإكراه فى القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل وسائقين؛ بتهمة الاستيلاء على سيارة ملاكي من صاحبها بالإكراه وتحت تهديد السلاح، والتعدي عليه بالضرب، في منطقة العبور.

حبس 3 أشخاص لسرقة سيارة من قائدها بالإكراه بالقليوبية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ثانٍ شرطة العبور يفيد بتعدي مجهولين على سائق والاستيلاء على سيارته الملاكي وفروا هاربين.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا وسائقين- لاثنين منهم معلومات جنائية- قاموا باستيقاف المجني عليه واستولوا على سيارته الملاكي وبداخلها هاتف محمول بالإكراه عقب التعدي عليه بالضرب وإصابته باستخدام أسلحة بيضاء.

وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأفادوا بتخلصهم من الأسلحة المستخدمة في ارتكابها، وأرشدوا عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما ملك المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.