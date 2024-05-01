إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل على طريق أبوسمبل جنوب أسوان

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حول الحادث

ترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات الأمنية فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة، وتحديدًا بالقرب من الكيلو 170، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءه، ورفع آثاره من الطريق لحماية المارة والحفاظ على أرواحهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

وفى سياق آخر كانت قد انتدبت محكمة جنايات أسوان محاميًا جديدًا للدفاع عن المتهمين بقتل سائق التوك توك حمادة البكري، وذلك خلفًا للمحامي الأصلي الذي رفض المرافعات عن المتهمين في إطار تعطيل مجريات الفصل في القضية، وتم تحديد جلسة 22 مايو للمرافعة من قبل المحامي المنتدب من المحكمة.

تفاصيل حول القضية

يذكر أنه كان قد تلقى العميد محمد هلال، مأمور مركز شرطة كوم أمبو وقتها، بلاغًا من أهالي قرية النجاجرة، يفيد بغياب "حمادة البكري" 25 عامًا، سائق توك توك، حيث تجمع الأهالي بالطريق السريع الزراعي المجاور للقرية، ما تسبب في توقف الحركة، وعلى الفور تدخلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من إعادة فتح الطريق.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض تغيب السائق، وأثناء السير في خطة البحث، تم العثور على التوك توك بإحدى المناطق الزراعية.

ومن خلال التحريات، تبين أن وراء تغيب سائق التوك توك متهمين. تم إعداد مأمورية لاستهدافهما وأسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهة المتهم الأول، اعترف بارتكاب الواقعة حيث اتفق مع المتهم الثاني على استدراج سائق توك توك بحجة توصيلهما والاستيلاء على مركبة التوك توك لإعادة بيعها، وأثناء محاولتهما الاستيلاء على مركبة التوك توك قام المجني عليه بمقاومتهما إلا أنهما تمكنا من السيطرة عليه وطعنه بمطواة، وألقيا جثته في مكان العثور عليها غارقة في مصرف الكامل، الواقع ما بين نصر النوبة وقرية العباسية.