فعاليات توعوية بالمنشآت الصحية ضمن حملة "اكتشف الغير مكتشف" بأسوان

نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان تحت إشراف الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، فعاليات توعوية في عدد من المنشأت الصحية، وذلك ضمن حملة "اكتشف الغير مكتشف" تزامنًا مع الأسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب.

فعاليات توعوية في المستشفيات ووحدات طب الأسرة

واستهدفت الحملة تنظيم فعاليات توعوية في عدد من مستشفيات ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان.

وتأتي هذه الحملة الرائدة ضمن جهود الهيئة لتوعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن أمراض القلب وتقديم النصائح الصحية للوقاية منها وعلاجها.

الحملة تستهدف الشباب وكبار السن

وتستهدف الحملة فئات المجتمع المختلفة، من الشباب إلى كبار السن، بهدف تعزيز الوعي الشامل حول أعراض قصور عضلة القلب وطرق الوقاية منها والعلاج.

وتتضمن الفعاليات جلسات توعوية حول الأعراض التحذيرية لقصور عضلة القلب وأحدث الطرق العلاجية والوقائية.

كما تتضمن الحملة تنظيم ماراثون رياضي، السبت الموافق 4 مايو الجاري، في استاد أسوان الرياضي، بدءًا من الخامسة مساءً، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة كوسيلة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

تأتي هذه الحملة بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لأمراض القلب والجمعية المصرية لأمراض القلب، وهو شراكة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال رعاية وعلاج أمراض القلب، وتعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الصحية المختلفة.

الفعاليات

الفعاليات

الفعاليات

الفعاليات

الفعاليات