الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع طفل إثر صعق كهربائى شمال أسوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، إثر تعرضه لصعق  كهربائى، بقرية الدكة التابعة لدائرة مركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة للمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

تفاصيل الواقعة 

 

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بتعرض طفل لصعق كهربائي بقرية الدكة التابعة لدائرة المركز، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة. 

 

وبعدها انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

وتبين أن الطفل يبلغ من العمر عامين، وتعرض لصعق كهربائي أثناء تواجده داخل المنزل بقرية الدكة التابعة لدائرة مركز نصر النوبة. 

 

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة السبب الحقيقي في الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

أسوان قرية الدكة مصرع طفل صعق كهربائي المشرحة

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