محافظ أسوان يكرم المبادرات الفائزة بمشروع "نتشارك"

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المبادرات الفائزة بمشروع "نتشارك"، ووزع شهادات التقدير عليهم، والمقدمة من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

جاء ذلك ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ختام برنامج الحوارات المجتمعية للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى"

كما شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ختام برنامج الحوارات المجتمعية للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى "، بحضور ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة، وعلا عبد الموجود مسئول تغير السلوك المجتمعى ومنسق برنامح دوى بمنظمة اليونيسيف، والقيادات البرلمانية والتنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وفى كلمته التى ألقاها أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على الدور الهام الذى تقوم به المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوى "، والتى تحظى برعاية السيدة إنتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية بما يساهم فى تحفيز الفتيات للتعبير عن أرائهن وأمالهن، ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يعكس حرص الدولة المصرية لحصول الفتيات على فرص وخدمات متنوعة، وهو الذى يتواكب مع النهج الجديد لتمكين المرأة بشكل عام لما تمتلكه من إصرار وعزيمة، ولهذا فنحن نتباهى دائمًا بدور المرأة الأسوانية الفعال والإيجابى بإعتبارهن شركاء فى كل النجاحات والإنجازات التى تحققت على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

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