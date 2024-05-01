الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ أسوان يتابع حصاد القمح ويوزع عقود تمليك صغار المزارعين

محافظ أسوان يتابع
محافظ أسوان يتابع حصاد القمح

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان المتابعة الميدانية لموسم الحصاد داخل الأراضى المنزرعة بمحصول القمح بقرية الحكمة بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة بواقع 5 أفدنة. 

وجاء ذلك فى ظل إنطلاق موسم حصاد محصول القمح الجديد 2024 مع بداية شهر إبريل الحالى، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن لتحقيق أعلى معدلات من توريد كافة الكميات من هذا المحصول الإستراتيجى، ووسط أجواء من الفرحة. 

ورافق محافظ أسوان كلًا من أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وأمانى بدر مدير مديرية الزارعة، والمهندس حمدى الكاشف مدير منطقة مصر العليا للصندوق الدولى للتنمية الزراعية منظمة الإيفاد "سيل"، ومحمد عبد العزيز، رئيس المدينة، فضلًا عن القيادات التنفيذية بالمحافظة، والقيادات الشعبية والأهلية من المزارعين.

الدولة المصرية تسخر كافة إمكانياتها الهادفة لتعريف المزارعين 

وأثناء لقاءه مع المزارعين  أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الدولة المصرية تسخر كافة إمكانياتها الهادفة لتعريف المزارعين وتوعيتهم بالمزايا العديدة التى سيحصلون عليها فى حالة إلتزامهم بتسليم كافة كميات القمح، وخاصة بعد زيادة سعر إستلام الأردب لهذا العام وفقًا لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد السعر بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.5، و1950 جنيه نقاوه 23، و1900 جنيه نقاوة 22.5. 

أوضح أن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تقوم بإستلام الكميات الموردة حيث تم توريد 102 ألف طن من إجمالى المستهدف بواقع 366 ألف طن وذلك بعد أن تم مضاعفة المساحات المنزرعة بمحصول القمح إلى 305 فدان لهذا العام. 

واختتم محافظ أسوان جولته التفقدية بتوزيع عقود التمليك الابتدائية لـ8 قطع من الأراضى لصغار المزارعين بقرى مشروع وادى النقرة، كما حرص المحافظ على الإستماع لمطالب المواطنين، مكلفًا المسئولين بسرعة وضع الحلول الجذرية لها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

محافظ أسوان يتابع حصاد القمح
محافظ أسوان يتابع حصاد القمح
محافظ أسوان متابعة ميدانية موسم الحصاد حصاد القمح قرية الحكمة

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