شخص يقتل زوج شقيقته ويصيب والدته بآلة حادة بأسوان

أقدم شخص على قتل زوج شقيقته وإصابة أمه وأخته، مساء الأربعاء، إثر نشوب مشاجرة بينهم لخلافات عائلية، وذلك بقرية شاتورما بمركز نصر النوبة شمال أسوان وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عند تلقي غرفة النجدة بأسوان بلاغًا يفيد بقدوم شخص بقتل زوج شقيقته بعد نشوب مشاجرة بينها ليقوم بضربة بآلة حادة أسفرت عن مصرعه فى الحال وأصاب شقيقته ووالدته وفر هاربًا، وذلك بقرية شاتورما بمركز نصر النوبة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وانتقل الرائد أحمد ثروت، رئيس مباحث نصر النوبة لمكان الجريمة وتبين وقوع مشاجرة عائلية، أسفرت عن قدوم شخص بقتل زوج شقيقته بآله حادة وإصابة أمه وشقيقته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات والوصول لأسبابها.