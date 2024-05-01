الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يستجيب لمطلب أهالي نجع هشام بتوفير الكهرباء

محافظ أسوان
محافظ أسوان

فى لفتة إنسانية وجبرًا لخواطر البسطاء واستجابة سريعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لمطالب أهالى نجع هشام، والمقيمين فى المنطقة الوسطى بين نجعى الرحاب والقطايفة الواقعة فى الناحية الشرقية لقروى أبو سمبل بمركز نصر النوبة، بشأن توصيل التيار الكهربائى لهم. 

لقاء محافظ أسوان بالأهالي 

وأثناء لقاءه بأهالى نجع هشام برفقة النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، أكد محافظ أسوان على أنه تم إعطاء توجيهاته للسكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى للتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الكهرباء، وأيضًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز لتركيب محول كهربائى وزراعة أعمدة إنارة بطول 7 كم، وبتكلفة تصل إلى 7 مليون جنيه حتى يتسنى ضخ الخدمة وتوفيرها لأهالى النجع الذى يقيم فيه 600 نسمة، ويضم نحو 35 منزل. 

ولفت إلى أن ما تشهده القرى والنجوع من ملحمة للعمل ضمن مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة "يساهم فى تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجًا، وخاصة المقيمين فى المناطق النائية. 

من جانبهم، قدم أهالى نجع هشام شكرهم الجزيل لمحافظ أسوان على هذه اللفتة الطيبة وتلبية مطلبهم بتوفير الكهرباء لهم بعد أن كانوا يعانون على مدار سنوات طويلة من عدم توفيرها، وهو ما يحقق لهم الأمن والأمان وتوفير حياة كريمة لهم ولأولادهم.

IMG-20240501-WA0039
IMG-20240501-WA0039
محافظ أسوان استجابة توصيل التيار الكهربائى قروي أبوسمبل نجع هشام

مواد متعلقة

محافظ أسوان يكرم المبادرات الفائزة بمشروع "نتشارك"

مصرع طفل إثر صعق كهربائى شمال أسوان

محافظ أسوان يبحث الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

فعاليات توعوية بالمنشآت الصحية ضمن حملة "اكتشف الغير مكتشف" بأسوان

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل على طريق أبوسمبل جنوب أسوان

"جنايات أسوان" تنتدب محاميًا جديدًا للدفاع عن المتهمين بقتل سائق "توك توك"

قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مستشفى أسوان الجامعى تستهدف عزب مركز كوم أمبو

تحت شعار "اكتشف الغير مكتشف".. إطلاق حملة توعية بقصور عضلة القلب في أسوان

الأكثر قراءة

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

عاجل| خطوة واحدة تفصل الزمالك عن التفاوض لضم شريف إكرامى

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا

الفرصة الأخيرة.. بلينكن يطالب إسرائيل بتحركات جديدة فى غزة لحماية المدنيين