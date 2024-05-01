مصرع شخص وإصابة آخرين باختناق في حريق زراعات نخيل بأسوان

بلغت الحصيلة النهائية فى حريق زراعات النخيل، ومنزل بقرية عزبة المصرى، مساء اليوم ، بمركز إدفو شمال أسوان لمصرع شخص وإصابة اثنين آخرون.

تفاصيل الواقعة

وتبين أن الشخص الذي لقى مصرعه إثر الحريق يدعى حسن برسى حسن، ويبلغ من العمر 54 سنة، ولفظ انفاسه الأخيرة بعد استنشاقه غاز ثانى أكسيد الكربون، وأثناء محاولته السيطرة على الحريق ومنع وصول النار لمصنع لب الورق.

بينما أصيب فى الحريق، شخصين آخرون وهم فاطمة الزهراء على حسين، 57 سنة، ومحمد أحمد حمدى، عمره 35 سنة، مصابين باختناق وتم نقلهما إلى مستشفى النيل بإدفو، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وأجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها ومعرفة سبب اندلاع الحريق وتحديد حجم الخسائر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.