الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

السيطرة علي حريق زراعات النخيل شمال أسوان

جانب من الحريق
جانب من الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز إدفو شمال أسوان، مساء الأربعاء من السيطرة على حريق هائل فى زراعات النخيل، ومنزل بقرية عزبة المصرى، حيث إنه تم الدفع بعدد من السيارات للسيطرة على الحريق، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات.

حريق هائل بالنخيل 

تلقت غرفة النجدة بمحافظة أسوان بلاغًا يفيد بنشوب حريق بالزراعات بعزبة المصرى بجوار مصنع اللب بمرمز إدفو شمال المحافظة، وتم الدفع بعدد 2 سيارات إطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالأماكن المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها، والوصول إلى الأسباب وراءها. 

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حريق الحماية المدنية مركز إدفو شمال أسوان زراعات النخيل

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