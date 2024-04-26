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لماذا يكون عيد شم النسيم يوم الإثنين؟ وسبب الاحتفال به

شم النسيم 2024
شم النسيم 2024

يُعدّ عيد شم النسيم إجازة رسمية في مصر، حيث يحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص على يوم إجازة مدفوعة الأجر، حيث يعتبر شم النسيم أقدم عيد مصري، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 4700 عام، أي إلى الحضارة الفرعونية القديمة.

إجازة شم النسيم 2024

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم 2024.

 

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ما هو سبب عيد شم النسيم؟

يرتبط سبب الاحتفال بعيد شم النسيم بما يلي:

بداية فصل الربيع: كان المصريون القدماء يعتقدون أنّ شم النسيم هو بداية الخلق، وأنّ الكون نشأ من بيضة كبيرة في ذلك اليوم.

اعتدال النهار والليل: يصادف شم النسيم يوم اعتدال الربيع، أي عندما تتساوى ساعات النهار والليل.

عودة الحياة: يرمز شم النسيم إلى عودة الحياة والنماء بعد فصل الشتاء، حيث تُزهر الأزهار وتخضر الأرض.

مهرجان "شمو": كان المصريون القدماء يحتفلون بهذا اليوم بمهرجان يُسمى "شمو"، وكانوا يخرجون فيه إلى الحدائق والمتنزهات ويأكلون الأطعمة المختلفة، مثل: البيض الملوّن، والفسيخ، والبصل الأخضر، والخس، والكعك.

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لماذا يكون عيد شم النسيم يوم الإثنين؟

يكون عيد شم النسيم يوم الإثنين؛ لارتباطه بعيد القيامة، حيث يُحدّد تاريخ عيد شم النسيم بعد يوم الأحد المُباشر لعيد القيامة المسيحي.

أهمّ ما يميز عيد شم النسيم:

تناول أطعمة محددة: مثل: البيض الملوّن، والفسيخ، والبصل الأخضر، والخس، والكعك.

الخروج إلى الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بالهواء الطلق وجمال الطبيعة.

التواصل مع العائلة والأصدقاء للاحتفال بهذا اليوم السعيد معًا.

ممارسة بعض العادات والتقاليد مثل: تبادل الهدايا، وتلوين البيض، وكتابة الأشعار والأغاني.

يُعدّ عيد شم النسيم عيدًا مصريًا خاصًا يجمع بين التاريخ والتقاليد، ويُعبّر عن حبّ المصريين للحياة والأمل.

 

رسائل تهنئة بيوم عيد شم النسيم 2024

 

كل عام وأنت بخير، وصحة وسعادة، بمناسبة عيد شم النسيم المبارك.

أتمنى لك قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، وتناول أشهى الأطباق التقليدية.

مع كل نسمة ربيعية، أُرسل لك أجمل التمنيات بالصحة والتوفيق.

مع حلول فصل الربيع، يزهر فينا الأمل والتفاؤل، ونحتفل بعيد شم النسيم.

أتمنى لك أن يكون هذا العيد مليئًا بالبهجة والسرور، وأن تتحقق جميع أمنياتك.

فلنُحيي تقاليدنا العريقة، ونُشارك الفرح مع أحبائنا.

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