الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ختام المراجعات والمحاضرات المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة في "غرب الفيوم التعليمية"

ختام المراجعات والمحاضرات
ختام المراجعات والمحاضرات المجانية لطلاب الشهادة الثانوية

نظمت إدارة غرب الفيوم التعليمية بمحافظة الفيوم|، محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، فى جميع المواد الدراسية، وتشمل المحاضرات المجانية، مراجعات عامة على المنهج وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمعلمات الشرفاء المتميزين بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومتابعة وإشراف الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، وإشراف مروة عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وفريق العمل المشرف على المحاضرات بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وإدارة غرب الفيوم التعليمية.

ختام المراجعات والمحاضرات المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بغرب الفيوم

حيث يتم تقديم المراجعات والمحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين بقاعة المحاضرات المجانية، ويتم تقديم المحاضرات بقاعة المحاضرات بمدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات إدارة غرب الفيوم التعليمية.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم برسالة شكر وتقدير للمعلمين الشرفاء المشاركين فى تقديم المحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالة والمتميزة فى تقديم خدمة تعليمية لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة على مستوى جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وقدم محاضرة اليوم الأحد 19 مايو 2024م  فى مادة الأحياء، الأستاذ أحمد شبرية.

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المراجعات والمحاضرات المجانية لطلاب الشهادة الثانوية طلاب الشهادة الثانوية الشهادة الثانوية الفيوم إدارة غرب الفيوم التعليمية

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